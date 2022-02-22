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Шоу-бизнес
Тяжелобольная королева вызвала Кейт Миддлтон на ковер

Тяжелобольная королева вызвала Кейт Миддлтон на ковер

Елизавета II срочно пригласила к себе Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Монархиня готовит внука с женой к передаче власти.
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Королева Великобритании открыто намекнула герцогу Кембриджскому, чтобы он в обозримом будущем был готов к возможности принять престол. Судя по всему, 95-летняя монархиня, страдающая различными недугами, понимает, что ее время на Земле подходит к концу.

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Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

 Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Примечательно, что Елизавета II общалась с Уильямом и Кейт Миддлтон, соблюдая социальную дистанцию, поскольку переживает за свое здоровье – в Великобритании бушует пандемия коронавируса. Перспектива того, что принц займет место бабушки, обрадовала многих британцев.

Принц Уильям намного популярнее среди населения, чем сын Елизаветы II – Чарльз. К тому же, ему исполнилось 73 года. К слову, недавно королева Великобритании заболела ковидом. Британцы надеются, что организм монархини справится с недугом.

Ранее стало известно, что Елизавете II стало тяжело ходить. Британские источники сообщали, что она не может передвигаться даже с использованием палочки. Врачи предположили, что виной всему – возрастные изменения, которые вызывают скованность в движениях.

Как писали "Дни.ру", 6 февраля Елизавета II принимала публичные чествования от членов семьи и от политиков всего мира. Поводом для этого стало 70-летие ее правления.

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Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2022, 19:23 Источник: Woman's Day ✓ Надежный источник
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