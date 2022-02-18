Выставили редкостными кретинами: Елизавета II нашла сочувствующих после чудовищных скандалов

Семья Елизаветы II переживает огромный кризис. Сначала принца Эндрю – любимого сына королевы – обвинили в изнасиловании. Потом благотворительным фондом принца Чарльза заинтересовались правоохранительные органы. Следствие полагает, что организация, связанная с первенцем монарха, продавала титулы и помогала в получении гражданства за материальное вознаграждение.
Репутация дворца упала, как сейчас модно говорить, ниже плинтуса. В британском обществе поднялось волнение. К событиям, от которых, кажется, августейшим особам уже не отмыться, приковано внимание всего мира. Между тем Елизавета II и ее многочисленные родственники все еще находят сочувствующих. Как оказалось, под давлением общественности HBO Max закрыл сатирический сериал "Принц" после первого сезона.
"Принц" – это анимационная пародия. Мультфильм довольно жестко высмеивает обитателей Виндзорского замка. Центральным персонажем ленты выступает сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принц Джордж. Надо сказать, что картина HBO Max выставляет августейших особ редкостными кретинами.
Британцы неоднократно выражали недовольство мультфильмом о претенденте на королевский престол Джордже. Народ считает, что превращать ребенка в объект насмешек – отвратительная затея.
Как писали "Дни.ру", ранее королевский дворец выступил против сериала "Корона" от NETFLIX. Есть мнение, что принц Уильям препятствовал съемкам ленты.