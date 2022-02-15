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Сериалы
Актер сериала "Серебряный волк" много лет откладывал женитьбу на известной актрисе

Актер сериала "Серебряный волк" много лет откладывал женитьбу на известной актрисе

Что известно о личной жизни актера Павла Попова.
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Звезда сериала "Серебряный волк" Павел Попов в свежем интервью раскрыл подробности личной жизни. 30-летний артист счастливо женат на коллеге по цеху Елене Полянской. Три года назад Павел и Елена сыграли свадьбу. Как оказалось, молодые люди долго откладывали бракосочетание.

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"Вообще, мы с Леной вместе с института. Когда выпустились, то ставили перед собой другие задачи: как закрепиться в столице, в профессии…" – поведал Попов.

Свадьбу Павел и Елена сыграли пышную и веселую. Поздравить молодых приезжали друзья и родственники из Рязани и Белгорода. Торжество, признался Павел, потребовало значительных финансовых вложений. Влюбленные долгое время не могли пожениться из-за денег в том числе.

В семье супруги звезду сериала "Серебряный волк" полюбили. Родственники Попова, в свою очередь, тепло приняли невестку.

Павел и Елена вместе девять лет. Попов души не чает в супруге и жизни без нее не представляет. Звезда "Серебряного волка" между тем отмечает, что какой-то особой формулы долгих и счастливых отношений он не знает. "Я просто люблю — вот и все", – отметила знаменитость.

Ревности к успехам друг друга Попов и Полянская не испытывают. По словам актера, в профессии каждый идет своим путем. Артист рад тому, что связал свою жизнь с коллегой по цеху. Елена как никто другой понимает трудности, с которыми сталкивается Павел.

Звезда "Серебряного волка" обожает делать приятные сюрпризы супруге. В отношениях Павла и Елены все еще присутствует романтика.

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Кадр из сериала "Выхожу тебя искать-2" (2012)
Автор: 15 февраля 2022, 11:13 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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