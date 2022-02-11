Чем закончится сериал "Цыпленок жареный" на Первом канале

Развязка истории совсем близко.

11 февраля на Первом канале покажут финальные эпизоды ленты "Цыпленок жареный". Создатели ретродетектива обещают удивить зрителей.

В Петрограде кране неспокойная обстановка. Заведение дяди Коли охвачено огнем. Ресторан поджег конкурент героя Бухнер. Громилы ротмистра Кочерского нападают на винокурню. Туда приезжают чекисты и компания дяди Коли, в них стреляют. Родя чудом остается жив, а вот Петрова получает пулю и погибает.

Родион находит общий язык с Клавдией, ими движут схожие идеи. Клава написала письмо Дзержинскому о нарушениях в городе. Теперь ей грозит опасность – Кумов собирается ее убить и для этого объединяется с Шестичастным. Клавдию собираются отправить в Ташкент и там убрать.

Митя хочет разоблачить Кумова, но доказательств у него недостаточно. Он ищет способы доказать, что Кумов душегуб и взяточник.

В 15 эпизоде дядя Коля благодарит Родиона за спасение – молодой человек прикрыл его во время сходки бандитов. Хозяин подпольного ресторана называет Родю "братом". Проходят похороны Петровой. Родя и Митя собираются вновь выступить против Кумова. Им нужен новый план. Родион хочет сделать Изольду приманкой. Кумов обо всем догадывается. Он подбрасывает улики в комнату Роди и уносит с собой нож для бумаги.

В 16 серии Кумов допрашивает Родиона и пытается вывести его из себя. Кумову нужен повод, чтобы расправиться с молодым человеком. Родя обещает вывести Кумова на чистую воду во время суда. Дядя Коля отказывается участвовать в убийстве Родиона, однако делать что-либо для его освобождения не собирается. Комнату Роди обыскивают. Чекисты находят улики, которые подбросил Кумов. Кроме того, становится ясно, что в письменном приборе Родиона не хватает ножа для бумаги, такого же, каким был ранее убит человек. Чекисты уверены, что Родя – тот самый маньяк...