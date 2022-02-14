"Все время придется": сын Панина сообщил о собственной нелегкой доле

Старший сын звезды сериала "Граница: Таежный роман" и фильма "Водитель для Веры" теперь тоже снимается в кино. 20-летний Александр уже получил первую главную роль в полнометражном проекте, название которого пока держит в тайне.
Панин-младший признался в свежем интервью, что заинтересовался актерским ремеслом недавно. Ранее, когда отец или мать – Наталья Рогожкина – звали его на площадку, он либо отказывался приезжать на съемки, либо отсиживался в трейлере.
О собственном актерском будущем Александр говорит с опаской. Молодой человек понимает, что его так или иначе будут сравнивать с отцом.
"Все время придется быть, жить в сравнении…" – порассуждал о собственной нелегкой деле Панин-младший в эфире шоу "Ты не поверишь!" канала НТВ.
Александр не скрывает, что делать первые шаги в карьере ему помогает мама. Панин просил родительницу устроить его в массовку, либо "хлопушкой". В итоге наследнику звезды разрешили сняться в небольшом эпизоде. Сын знаменитостей получил огромное удовольствие от работы в кадре.
"Мне так нравилось, что не стал отказываться от дальнейших предложений", – отметил молодой мужчина.
Андрея Панина, напомним, не стало девять лет назад. У артиста есть младший сын, Петр. Ему 13 лет и с профессией он пока не определился.