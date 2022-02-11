Избавилась от ребенка Кеннеди и вышла за сына прачки: как сложилась судьба звезды "Поющих в терновнике"

Что известно о красавице Рэйчел Уорд.

Почти 40 лет назад канадский режиссер Дэрил Дьюк взялся экранизировать роман писательницы Колин Маккалоу "Поющие в терновнике". Неожиданно для всех на роль красавицы Мэгги Клири студия "Warner Bros" утвердила начинающую актрису и модель Рэйчел Уорд. Каким-то образом неопытная 26-летнияя британка с чудовищным акцентом и повадками аристократки смогла обойти на кастинге уже состоявшихся звезд Мишель Пфайффер, Ким Бейсингер и Оливию Ньютон-Джон.

Период съемок "Поющих в терновнике" Рэйчел Уорд вспоминает с ужасом. Оказалось, что она совсем не умеет держаться перед камерой и не способна запоминать так много текста. Первое время коллеги прощали Уорд неподготовленность, но их терпению быстро пришел конец. Часто с площадки Рэйчел уходила в слезах. Актер Ричард Чемберлен, игравший Ральфа де Брикассара, даже не скрывал своего презрительного отношения к актрисе. Когда Уорд в очередной раз забыла слова, Чемберлен посоветовал ей купить таблетки для улучшения работы мозга.

Единственным, кто поддерживал Рэйчел Уорд, был актер Брайан Браун. 36-летний австралиец играл роль мужа Мэгги Клири. Брайан учил не только свой текст, но и слова Рэйчел. В нужный момент он одним движением губ или жестом подсказывал партнерше то, что надо говорить или делать. Со временем, Уорд освоилась и дело пошло на лад.

"Поющие в терновнике" превратили Рэйчел Уорд в звезду мирового масштаба. После выхода ленты актриса попала на обложку британского журнала Vogue как модель, оказалась номинирована на "Золотой глобус" как актриса и была признана одной из десяти самых красивых женщин в мире.

На пике славы Рэйчел Уорд сделала то, чего от нее не ожидал никто. Звезда "Поющих в терновнике" попросила руки Брайана Брауна, вышла замуж и переехала в Австралию. Подруги-актрисы крутили пальцем у виска, когда Рэйчел сообщала им о планах оставить Голливуд. Злые языки шептались, что Браун – сын прачки и какого-то проходимца – не ровня Уорд, ведь ее семья принадлежит к сливкам британской аристократии. Дескать, за Рэйчел ухлестывал сам принц Чарльз, а она выбрала мужчину без роду и племени.

До встречи с Брайаном Брауном Рэйчел Уорд встречалась с сыном убитого сенатора Роберта Кеннеди — Дэвидом. Наследник богатого и влиятельного рода несколько раз делал актрисе предложение, но та всегда отвечала отказом. Более того, забеременев, Уорд не задумываясь сделала аборт, хотя Кеннеди очень хотел ребенка. Дело в том, что избранник звезды "Поющих в терновнике" был наркозависим. Первое время увлечение Дэвида запрещенными веществами не казалось Рэйчел чем-то серьезным. Однако со временем ситуация вышла из-под контроля: возлюбленный актрисы начал употреблять в общественных местах, завел откровенно опасные знакомства и теперь распускал руки. Однажды на фоне ломки мужчина избил Уорд до полусмерти. Испугавшись за свою жизнь, артистка завершила эти отношения. В итоге сын Роберта Кеннеди умер от передозировки в 1984 году.

Рэйчел Уорд и Брайан Браун все еще вместе. У пары трое детей – Роза, Матильда и Джо. Семейство живет в Австралии в огромном доме с широкими стеклянными окнами и видом на Сиднейскую гавань. На участке звезд "Поющих в терновнике" разбит сад и есть выход к воде. Иногда в гости к Рэйчел прилетают подруги-актрисы из Америки. Сегодня приятельницы считают, что Уорд вытащила счастливый билет, отправившись под венец с Брауном.

Теперь Уорд редко снимается. Критики слишком часто называли ее бездарной – это ударило по самооценке. Рэйчел попробовала себя в режиссуре и добилась на этом поприще определенных успехов.