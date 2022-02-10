Первый секс в 23, гей-скандал, трусость и покаяние: звезда "Поющих в терновнике" 60 лет врала всем

Что известно о личной жизни звезды популярной теленовеллы.

С момента выхода американской многосерийной мелодрамы "Поющие в терновнике" прошло без малого 40 лет. Совсем скоро исполнитель главной роли в теленовелле Ричард Чемберлен отметит 88-летие. Образ священника Ральфа де Брикассара сделал актера звездой мирового масштаба. Долгие годы Чемберлен считался одним из самых вожделенных мужчин Голливуда, миллионы дам грезили о свидании с красавцем. Между тем женщины Ричарда не интересовали. Шесть десятков лет звезда "Поющих в терновнике" обманывала общественность.

Джордж Ричард Чемберлен появился на свет в Лос-Анджелесе 31 марта 1934 года в семье успешного торгового агента и домохозяйки. Ричард – второй ребенок, к моменту рождения артиста его брату Биллу было шесть. Детство будущей знаменитости прошло в Беверли-Хиллз, в огромном особняке с семью спальнями. Отец Чемберлена страшно пил, был очень импульсивен и жесток с домочадцами. На этом фоне Ричард очень сблизился с матерью. Когда звезде "Поющих в терновнике" исполнилось 14, его папа смог побороть зависимость от алкоголя.

О том, что отличается от других мальчишек, Чемберлен задумался в десять лет. Ричарду не нравились занятия, которые обожали его друзья. Например, он ненавидел спорт, впрочем, эта неприязнь не мешала ему быть бегуном в командах по легкой атлетике в старшей школе и в колледже.

"Я думал, что со мной что-то очень-очень плохое. И я хотел скрыть это. Я хотел... Я не хотел, чтобы кто-нибудь узнал когда-нибудь. Я помню, как заключил договор с самим собой, что я никогда-никогда не раскрою эту тайну, никогда", – делился артист.



Ричард Чемберлен знал, что невероятно хорош собой и очень нравится противоположному полу. "Но меня не тянуло к девушкам, в отличие от моих друзей, но я вроде как притворился, имея несколько отличных подруг, например в средней школе", – сказал однажды в интервью актер.

Чемберлен впервые влюбился, когда ему исполнилось 23. Тогда же у него случился первый сексуальный опыт. Его избранником был юноша.

Много лет Ричард Чемберлен находился в страхе разоблачения. Ему приходилось врать даже близким. Артист понимал, что информация о его сексуальных предпочтениях может погубить его карьеру. В начале 90-х вышла статья, обличающая звезду "Поющих в терновнике". Агент актера поспешила опровергнуть заявление о нетрадиционных предпочтениях Чемберлена. Как говорил Ричард, с ним помощница тогда не посоветовалась. Сам актер был в ужасе и трусливо отмалчивался.

"Я был напуган до смерти. Это был мой худший кошмар", – рассказывал артист.

После гей-скандала, Ричард Чемберлен год сидел без работы. Продюсеров и режиссеров пугала дурная слава актера. Когда шумиха улеглась, звезда "Поющих в терновнике" вновь появилась на экранах.

В 2003 году Чемберлен выпустил книгу-покаяние "Разбитая любовь", в которой раскрыл всю правду о себе. Ричард откровенно рассказал о страданиях и переживаниях, с которыми столкнулся. А также порассуждал о неготовности общества признать права геев. Редактором книги выступил Мартин Раббетт – супруг актера.

"В тот момент я почувствовал облегчение, и это было после десятилетий самобичевания. Это было похоже на чудо" – отмечал Ричард.

Чемберлен и Раббетт познакомились в 1977 году. Когда отношения стали серьезными, мужчины купили дом на Гавайях, где прожили несколько десятков лет вдали от любопытных глаз.

В 2010 году стало известно о расставании звезды "Поющих в терновнике" с избранником. Ходили слухи, что причина разрыва – желание Ричарда Чемберлена вернуться в Голливуд, чтобы активнее сниматься.

Ричард Чемберлен все еще появляется на экранах, участвует в театральных постановках, занимается живописью, которой увлекся еще в юношестве. Звезда "Поющих в терновнике" поддерживает несколько благотворительных фондов, занимающихся защитой животных. Кроме того, актер заботиться о двух собак, которых подобрал на улице.