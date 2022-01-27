Папарацци глазам не поверили: в кого превратилась пережившая автокатастрофу красотка Бриджит Фонда

Звезда сериала "Джамп стрит, 21", фильмов "Ангел-хранитель", "Счастливый случай" Бриджит Фонда в 2002 году завершила актерскую карьеру. С тех пор о жизни актрисы ничего не было известно. 27 января Бриджит празднует 58-летие. Накануне дня рождения Фонда попала в объектив репортеров. Папарацци глазам своим не поверили, когда увидели звезду экрана. Актрису невозможно узнать.
Бриджит Фонду выследили на одной из улиц Лос-Анджелеса. Актриса подвозила 17-летнего сына Оливера. Знаменитость вела роскошный серебристый Land Rover.
Издание Daily Mail опубликовало свежие фото Бриджит. Некогда стройная Фонда превратилась в толстушку. Знаменитость больше не прячет седину. Длинные немытые волосы она собрала в низкий хвост. Бриджит была без макияжа, в очках с темной оправой. Облачилась знаменитость в просторную футболку в полоску, темные спортивные штаны и кроссовки.
Напомним, звезда американского кино с 2003 года замужем за музыкантом и композитором Дэнни Эльфманом. В Лос-Анджелесе супруги владеют большим ранчо и живут в двух соседних домах. Незадолго до свадьбы Бриджит Фонда попала в серьезную автокатастрофу, заработав перелом позвоночника. Бриджит Фонда – представительница известной актерской династии – ее отец Питер Фонда, а тетя Джейн Фонда.