Детдом, колония, детский "Оскар" и смерть в 22: непростая судьба звезды сериала "Громовы" Лыкшина

Как хулиган Василий Лыкшин стал звездой экрана.

27 января 35-летие мог бы отпраздновать актер Василий Лыкшин – звезда сериала "Громовы" и фильма "Сволочи". К сожалению, жизнь талантливого артиста трагически оборвалась. Лыкшина считали самородком, ему пророчили потрясающую карьеру. Блистал на экране Василий недолго.

Семья и детдом

Василий Лыкшин родился 27 января 1987 года в Подмосковье, в поселке Горки-2 Одинцовского района в неблагополучной семье. Папа Васи пил беспробудно и не работал, а мама, получая копейки в совхозе, от безысходности тоже прикладывалась к рюмке. Василий рассказывал в одном из интервью, что хороших воспоминаний о детстве у него очень мало. Он, его старшие брат и сестра были предоставлены сами себе и постоянно ходили голодными.

Ситуацией в семье в какой-то момент заинтересовались органы опеки. Всех детей Лыкшиных отправили в детский дом.

Маленький Василий не отличался примерным поведением. В детдоме он связался с компанией хулиганов. Лыкшин и его друзья устраивали драки, подворовывали и пили самогон. На выпивку мальчишки зарабатывали в соседнем поселке – трудились на огородах у дачников летом и чистили снег зимой.

За отвратительное поведение и постоянные побеги из детдома Васю перевели в спецшколу. В новом учебном заведении Лыкшин не задержался – в 14 лет попал в колонию за попытку ограбить дачу богача.

Счастливый случай

Однажды в детский дом, где воспитывался Василий Лыкшин, приехал режиссер Светлана Стасенко. Она искала харизматичных пацанов в новую картину. Девятилетнего Васю тоже пробовали на роль. Места в фильме для Лыкшина не нашлось, но он почему-то запал в душу Стасенко. Через несколько лет Светлана решила снять парня в ленте "Ангел на обочине" – приехала в детдом, но Василия там уже не было.

Режиссер вытащила мальчика из колонии, вытребовав для него досрочное освобождение. Стасенко и ее муж взяли Лыкшина под опеку. Василий быстро нашел общий язык с детьми приемных мамы и папы – Машей и Мариной.

Другая жизнь

Роль Мишки в фильме "Ангел на обочине" стала для Василия Лыкшина дебютной. Эту работу юноши высоко оценило профессиональное сообщество. Василий удостоился престижной премии Young Artist Awards – "Оскар" для детей. Всего в недолгой карьере артиста восемь картин. Он снимался в фильме "Сволочи", сериалах "Громовы", "Ранетки" и других.

Гонорары Василий Лыкшин тратил на близких. Например, гасил долги родителей за коммунальные услуги. Василий материально поддерживал младшего брата Валеру, который появился на свет уже после его отбытия в детдом.

Личная жизнь

В ЗАГС Василий Лыкшин отправился очень рано. Его избранницей стала журналист по имени Елена. Супруга была старше актера на пять лет и растила сына Никиту от прошлых отношений. В январе 2009 года Елена подарила Василию дочь Киру. Лыкшин тем временем усыновил пасынка и взял под опеку брата Валеру.

Смерть

Василий Лыкшин скончался в ночь на 18 октября 2009 года. Актер пришел домой со съемок, лег спать и не проснулся. Лыкшину было всего 22 года. В официальную причину смерти – сердечная недостаточность – близкие артиста не верят. Василий не жаловался на недомогание и не имел хронических недугов.