Почему исполнительница роли Келли Кэпвелл из "Санта-Барбары" бросила актерство и ничуть не жалеет

Как сложилась судьба звезды легендарной теленовеллы.

27 января 58-летие празднует звезда сериала "Санта-Барбара" Керрингтон Гарлэнд. С 1989 по 1991 год актриса исполняла в теленовелле роль Келли Кэпвелл. До нее образ наследницы богатого семейства Кэпвеллов воплощали Робин Райт и Кимберли Макартур.

Керрингтон Гарлэнд – настоящая "калифорнийская девушка". Знаменитая блондинка родилась в Голливуде в семье известной актрисы Беверли Гарленд и Филмора Крэнка – владельца огромной сети гостиниц.

Детство Кэррингтон прошло на роскошной вилле в одном из самых богатых районов. Из просторной спальни звезды "Санта-Барбары", обставленной по последней моде, открывался роскошный вид на Голливудские холмы. Свободное время будущая актриса проводила, загорая у бассейна на заднем дворе.

Сниматься в кино Керрингтон Гарлэнд никогда не мечтала. Девушка считала, что не может соперничать с красавицей матерью за место на экране. После школы она изучала дизайн и маркетинг. Гарлэнд хотела найти себя в бизнесе.

"Во время ужина мой друг объявил мне, что собирается открыть актерское агентство. Он хотел, чтобы я стала его первым клиентом. Я указала ему на то, что у меня нет театрального образования. "В твоей игре будет больше искренности!" – ответил он мне. Он убедил меня", - рассказывала Керрингтон в одном из интервью.

Приятелю удалось организовать для Гарлэнд кастинг в телехит "Санта-Барбара". Продюсеры решили сменить Кимберли Макартур, так как она имела низкий зрительский рейтинг. Керрингтон показывалась авторам теленовеллы пять раз. После ансамблевых проб с Эйем Мартинесом, который играл Круза Кастильо, ее утвердили. "Это была моя первая большая работа, и мне пришлось всему учиться по ходу дела", – отмечала Керрингтон.

В 1998 году Керрингтон Гарлэнд стала женой Карлоса К. Гудмана. Для актрисы это был второй брак. За год до свадьбы с Гудманом звезда "Санта-Барбары" развелась с музыкантом Тоддом Тейлором. Тодд и Керрингтон были вместе почти шесть лет.

В 2022 году Карлос К. Гудман и Кэррингтон Гарланд отпразднуют 24-летие совместной жизни. Поговаривают, что именно супруг убедил звезду бросить актерство. Вместе с мужем Гарланд открыла небольшой бизнес по подготовке декораций для сериалов и дизайну интерьеров, также пара занималась отелями отца актрисы. Когда у звезды "Санта-Барбары" появились дети, она с головой ушла в материнство. В 1999 году актриса родила дочь Тулу Паджо Гудман, в 2001-м сына Бо Гудмана.

"И это было действительно важно для меня; я хотела быть дома, я хотела быть со своими детьми. Я не хотела работать. Мое путешествие просто пошло в другом направлении", – рассуждает теперь актриса.

Бросить актерское ремесло Керрингтон Гарлэнд уговаривала и знаменитая мама. Беверли Гарленд считала, что шоу-бизнес – неподходящее место для ее ребенка.

Наследники Кэррингтон Гарланд на данный момент учатся в колледже. Сын, говорит актриса, интересуется театром и мечтает увидеть себя на экране. Между тем дочь звезды уже снималась в кино, однако заниматься этим в дальнейшем не планирует.

"Они оба занимаются музыкой, они поют, они пишут музыку, они сами научились играть на фортепиано и гитаре", – рассказывает о наследниках знаменитость.

Кэррингтон Гарланд управляет собственным бизнес-отелем в Лос-Анджелесе. Также артистка создала небольшой магазин. О том, что ее актерская карьера не сложилась, блондинка ничуть не жалеет. Гарланд чувствует себя счастливой.

"Санта-Барбару" Кэррингтон вспоминает с большой любовью. Съемки в сериале, говорит артистка, подарили ей уверенность и многому научили. Гарланд удивляет тот факт, что люди все еще помнят ее. Фанаты "мыльной оперы" со всего мира до сих пор пишут ей сообщения в "Фейсбук".