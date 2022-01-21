Миллионы и убивающее одиночество: непростая жизнь и ужасная смерть известного комика Бенни Хилла

21 января появился на свет артист Альфред Хоторн Хилл, которого во всем мире знают под псевдонимом Бенни Хилл. Год рождения известного британского юмориста точно никто не знает. По одним данным он с 1924 года, по другим с 1925-го. Родился Альфред в семье потомственных работников цирка – его дядя, дед и отец были клоунами.
С ранних лет Хилла тянуло к сцене, но родители были против этого его увлечения. Альфред рос полным, неуклюжим парнишкой с кучей комплексов. В школе мальчика постоянно дразнили. Учился он плохо. Будущая знаменитость интересовалась только музыкой и литературой. Хилл самостоятельно научился играть на нескольких музыкальных инструментах.
У юного Хилла не было друзей-ровесников. Самым близким человеком для Альфреда был дед Генри – худой лысый старик в очках. Втайне от всех пожилой родственник водил юного Альфреда в кабаре, в которое обычно не пускали несовершеннолетних. Именно на сцене кабака состоялся актерский дебют Хилла. Друг деда Генри, владевший заведением, пристроил 13-летнего Хилла к коллективу из двенадцати девушек-танцовщиц. Альфред исполнял для завсегдатаев злачного места куплеты. О выступлениях Альфреда Хилла узнал его отец – разгорелся большой скандал.
Когда Хиллу стукнуло 15, его выгнали из дома из-за очередной проделки. Артисту пришлось бросить школу и подрабатывать конферансом, а затем оставить родной Саутгемптон. Еще до совершеннолетия Альфред переехал в Лондон и поселился у знакомой деда Генри. Днем он работал молочником, а вечером выступал в пабах и кабаре – играл на гитаре и пел песни собственного сочинения. В 1943-м Хилла призвали на войну. Долг родине он отдавал в инженерных войсках.
После демобилизации Хилл трудился в театре и на радио. Артист пробовал себя в кино. Прославился Альфред в конце 40-х, когда начал появляться в утреннем шоу "Всем привет!". К тому времени он уже представлялся как Бенни Хилл.
В 1955 году состоялась премьера известного во всем мире "Шоу Бенни
Хилла". Юмористическая программа выходила без малого 40 лет.
Хилл был миллионером, но жил весьма скромно. У него не было собственного угла – артист переезжал из одной съемной квартирки в другую. Все его вещи – белье, несколько копеечных рубашек и костюмов – помещались в два чемодана, а телевизор был взят в аренду. Машины у артиста никогда не было, на работу он ходил исключительно пешком. Питался Альфред консервами и вялыми овощами, которые покупал с большой скидкой в магазине радом с домом. При этом артист не был жадным – он с удовольствием помогал друзьям и коллегам деньгами и никогда не забирал сдачу на кассе.
У Хилла были женщины, он задумывался о браке, но все его романы заканчивались печально. В любви Альфреду катастрофически не везло.
Последние годы Бенни Хилла были безрадостными. Когда шоу артиста закрыли, он столкнулся с убийственным одиночеством. Днями напролет Альфред сидел в тесной квартирке, ел вредную пищу, запивал ее спиртным и смотрел записи своих программ.
Умерла знаменитость в апреле 1992 года. Артисту было 67 или 68 лет. Причина смерти Бенни Хилла – сердечный приступ.
Тело Хилла нашли лишь через несколько дней после его кончины. Продюсер Деннис Кирклэнд пришел в квартиру к артисту, чтобы предложить тому работу, но наткнулся на разлагающийся труп.