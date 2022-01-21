Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Пятница
21 января
Лента новостей
18:27
Кто сможет получить налоговый вычет за 2021 год
18:27
"Какаешь что ли?": Отклячившую зад жену Янковского застукали в неудобной позе
18:25
Скиталась по квартирам: сын Алибасова о Шукшиной перед отправкой в дом престарелых
18:12
"Встречается с малолетками": россияне оплевали бывшего мужа Бородиной
18:07
Коллеги по "Сексу в большом городе" забили последний гвоздь в крышку гроба Криса Нота
18:03
Любимый мальчик: Счастливая Топурия "засветила" лицо своего главного мужчины
17:50
"Под контролем врача": подробности о состоянии перенесшей операцию звезды "Кривого зеркала"
17:48
"Свободная сучка": потерявший подругу жизни Фомин рассказал о новой взаимной симпатии
17:35
"Лучше Бузовой": открывшей рот Волочковой пророчат будущее певицы
17:26
Оставшаяся без концертов певица Слава блеснула лысиной
17:23
"Я увидела Бога": Семью Гузеевой отравляет смерть
17:21
В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появилась новая строчка
17:13
Миллионы и убивающее одиночество: непростая жизнь и ужасная смерть известного комика Бенни Хилла
16:50
Пенсионерка Аллегрова потеряла миллионы
16:38
"Наживиться на смерти": Раздавленная вдова Градского потерпела фиаско
16:35
Адвокат объяснил отправку Шукшиной в пансионат престарелых
16:32
Вываливший срам Тарзан впервые снялся с "братом-близнецом": Одно лицо
16:32
"Мало не покажется": Лукашенко пригрозил желающим напасть на Белоруссию и Россию
16:20
Сын выдал правду о состоянии прикованного к кровати Куравлева
15:56
Поплавская шокировала опасным подарком малолетнему наследнику
15:49
В Москве значительно подорожала аренда однокомнатных квартир
15:35
"Кого ждете?": у дочери Пелагеи может появиться брат или сестра
15:35
Полиция вышла на след преступников после скандального ограбления вдовы Градского
15:35
"Я хочу сдохнуть": Похоронивший жену Шепелев поседел на всю голову
15:16
"Ходит туда-сюда": подруга бездомной Хлебниковой рассказала о ее жизни после пожара
15:10
Звезда сериала "Лихач" Никита Панфилов оказался в обезьяннике
15:06
Бросил учебу и заколачивает миллионы: каким вырос приемный сын Газманова
15:04
"Пора ставить точку": политолог о предложении Госдумы защитить россиян в Донбассе
14:44
Потухший взгляд и синяки под глазами: появились подробности о состоянии больной Ивлеевой
14:42
"Вся страна нас поженила": Заявивший о любовнице Крутой показал голую грудь Аллегровой
14:31
Обгоревшая Хлебникова выпустила новый клип: Однозначно хит
14:18
Ничего зазорного: Дети упекли Федосееву-Шукшину в дом престарелых
14:17
Тоскующего по дочери Козловского засняли с Акиньшиной: Радовались и обнимались
14:08
Хирург избавил Марию Горбань из "Кухни" от ненавистной груди
13:41
"Порву на куски": Дико запевшей Бузовой всыпали по первое число
13:41
Оголившая бедра жена Эрнста заедает шампанское солеными огурцами с горчицей
13:41
"Будут сделаны выводы": Азизу заподозрили в сокрытии деталей смерти Талькова
13:26
"Порвали как Тузик грелку": Категоричный Жулин плюнул в опухшего Маликова
13:21
Развод с Яглычем, отмененная свадьбы и крах брака Слепакова: главные тайны Светланы Ходченковой
13:09
Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек
13:08
Пресняков и Подольская сделали важное заявление: Теперь рожать и рожать
12:53
"Три дня реанимации": Резко исхудавшая звезда "Кривого зеркала" зачахла от спиртного
12:47
"Сережа хочет дочку": отбившая чужого жениха Волочкова заговорила о пополнении в семье
12:46
Вассерман предупредил о страшных последствиях падения астероида 2022 AE1 на Землю
12:41
"Ад адищенский": скверный запашок вынудил Тодоренко подмываться прямо в раковине
12:34
Не только Пугачева: звезды, которые полюбили мужчин моложе себя
12:28
Подбрасывающая лифчик гопница Ивлеева радуется избавлению от огромных "доек"
12:22
Умер поэт Анатолий Найман
12:19
"Кто-нибудь хочет?": сочная Горбачева без трусиков показала не знавший мужика бабий срам
11:58
Сдал позиции: Неузнаваемый Малахов поразил странным видом после новости о болезни
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"От души!": Жена 68-летнего Макаревича ждет ребенка
Экс-любовник покойной Фриске заикнулся о половой инфекции: Лечили хламидии
"Около двух литров ушло": откачавшая жир Борисова похвасталась результатами
Задрал бы шубу и по толстой **** ремнем: устроившей дебош Волочковой жестко досталось
Чужое лицо: Кравец отшатнулась от вида высохшего Зеленского в гробу
Оголившаяся на морозе Макеева плюхнулась в ледяную воду
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Миллионы и убивающее одиночество: непростая жизнь и ужасная смерть известного комика Бенни Хилла

Миллионы и убивающее одиночество: непростая жизнь и ужасная смерть известного комика Бенни Хилла

Трагичная судьба знаменитого артиста.
прочитано 88 раз

21 января появился на свет артист Альфред Хоторн Хилл, которого во всем мире знают под псевдонимом Бенни Хилл. Год рождения известного британского юмориста точно никто не знает. По одним данным он с 1924 года, по другим с 1925-го. Родился Альфред в семье потомственных работников цирка – его дядя, дед и отец были клоунами.

ПО ТЕМЕ

Жуткая болезнь внука и сбор денег: как сейчас живет звезда сериала "Пуаро" Дэвид Суше

Большая семья и бокал вина за обедом: что стало с Анджелой Лэнсбери из "Она написала убийство"

Распутство, слабоумие и грызня после похорон: детали личной жизни звезды "Коломбо" Питера Фалька

С ранних лет Хилла тянуло к сцене, но родители были против этого его увлечения. Альфред рос полным, неуклюжим парнишкой с кучей комплексов. В школе мальчика постоянно дразнили. Учился он плохо. Будущая знаменитость интересовалась только музыкой и литературой. Хилл самостоятельно научился играть на нескольких музыкальных инструментах.

У юного Хилла не было друзей-ровесников. Самым близким человеком для Альфреда был дед Генри – худой лысый старик в очках. Втайне от всех пожилой родственник водил юного Альфреда в кабаре, в которое обычно не пускали несовершеннолетних. Именно на сцене кабака состоялся актерский дебют Хилла. Друг деда Генри, владевший заведением, пристроил 13-летнего Хилла к коллективу из двенадцати девушек-танцовщиц. Альфред исполнял для завсегдатаев злачного места куплеты. О выступлениях Альфреда Хилла узнал его отец – разгорелся большой скандал.

Когда Хиллу стукнуло 15, его выгнали из дома из-за очередной проделки. Артисту пришлось бросить школу и подрабатывать конферансом, а затем оставить родной Саутгемптон. Еще до совершеннолетия Альфред переехал в Лондон и поселился у знакомой деда Генри. Днем он работал молочником, а вечером выступал в пабах и кабаре – играл на гитаре и пел песни собственного сочинения. В 1943-м Хилла призвали на войну. Долг родине он отдавал в инженерных войсках.

После демобилизации Хилл трудился в театре и на радио. Артист пробовал себя в кино. Прославился Альфред в конце 40-х, когда начал появляться в утреннем шоу "Всем привет!". К тому времени он уже представлялся как Бенни Хилл.

В 1955 году состоялась премьера известного во всем мире "Шоу Бенни Хилла". Юмористическая программа выходила без малого 40 лет.

Хилл был миллионером, но жил весьма скромно. У него не было собственного угла – артист переезжал из одной съемной квартирки в другую. Все его вещи – белье, несколько копеечных рубашек и костюмов – помещались в два чемодана, а телевизор был взят в аренду. Машины у артиста никогда не было, на работу он ходил исключительно пешком. Питался Альфред консервами и вялыми овощами, которые покупал с большой скидкой в магазине радом с домом. При этом артист не был жадным – он с удовольствием помогал друзьям и коллегам деньгами и никогда не забирал сдачу на кассе.

У Хилла были женщины, он задумывался о браке, но все его романы заканчивались печально. В любви Альфреду катастрофически не везло.

Последние годы Бенни Хилла были безрадостными. Когда шоу артиста закрыли, он столкнулся с убийственным одиночеством. Днями напролет Альфред сидел в тесной квартирке, ел вредную пищу, запивал ее спиртным и смотрел записи своих программ.

Умерла знаменитость в апреле 1992 года. Артисту было 67 или 68 лет. Причина смерти Бенни Хилла – сердечный приступ.

Тело Хилла нашли лишь через несколько дней после его кончины. Продюсер Деннис Кирклэнд пришел в квартиру к артисту, чтобы предложить тому работу, но наткнулся на разлагающийся труп.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Manchester Daily Express / PERD2 / www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2022, 17:13 Источник: spletnik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Измотанную Миронову пришлось откачивать в танцзале

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сколько вылито дерьма": не получивший приглашение на свадьбу дочери Пригожин плюнул в ее отчима

Продюсер затаил обиду
Сериалы

Развод с Яглычем, отмененная свадьбы и крах брака Слепакова: главные тайны Светланы Ходченковой

Звезде экрана исполнилось 39 лет
Шоу-бизнес

"Кого ждете?": у дочери Пелагеи может появиться брат или сестра

В Сети быстро распространились слухи
Шоу-бизнес

"Наживиться на смерти": Раздавленная вдова Градского потерпела фиаско

От грязи никак не отмыться

Гороскоп

Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года

Здоровье

Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек
Что лучше? Ученые сравнили эффективность вакцин "Спутник V" и Pfizer против "омикрона"
В России за сутки коронавирусом заразились 38 850 человек
Когда в России наступит пик заболеваемости "омикроном" – ответ вирусолога Альтштейна

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

На молочном заводе под Новосибирском произошел взрыв
В Петербурге мужчина порезал ножом двух собутыльников
Житель Иркутска устроил стрельбу в продуктовом магазине
Пьяный житель Кузбасса украл в похоронном агентстве фигуру оленя
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+