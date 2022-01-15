"Звезду папиных дочек" Дарью Мельникову сразила болезнь

Дарья Мельникова планировала наконец-то отдохнуть в Крыму, но болезнь внесла свои коррективы в планы артистки.

Дарья Мельникова поделилась с фанатами в своем "Инстаграм" грустной новостью. Не успела она прилететь в Крым на отдых, как тут же заболела. При этом с самого начала все предвещало неудачу. Так, актриса рассказала, что сперва задержали рейс. Дарья сидела в аэропорту около восьми часов. А когда она добралась до гостиницы, артистка почувствовала себя плохо.

Мельникова написала, что вызвала врачей, которые прописали ей таблетки и диету. Вот уже несколько дней звезда "Папиных дочек" лежит пластом. При этом женщина отмечает, что ее организм заслужил постельный режим. Именно поэтому Дарья старается не отчаиваться, ведь о ней заботятся. Мельникова выразила надежду на то, что вскоре она поправится. Также она отметила, что, к счастью, у нее не коронавирус.

Ранее артистка рассказывала в своем микроблоге, что очень устает. У нее было переутомление. Так, она призналась, что живет в очень плотном графике, много работает, играет не только в театре, но и в кино.

Напомним, что не так давно актриса рассталась со своим мужем Артуром Смоляниновым. Расставание далось женщине нелегко. Так, она призналась, что сильно переживала из-за разрыва с возлюбленным. Справиться со стрессом ей помогли близкие друзья.