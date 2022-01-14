Отказ Кабо, нищая общага, слухи о связи с Боярским и его побеги: что навсегда изменило судьбу Самохиной

Работа в картине Георгия Юнгвальда-Хилькевича изменила жизнь актрисы Анны Самохиной.

Роль Мерседес в мини-сериале "Узник замка Иф", основанном на романе Александра Дюма "Граф Монте-Кристо", подарила актрисе Анне Самохиной путевку в большое кино. После выхода картины на экраны на кареглазую красавицу обратили внимание режиссеры. Кроме того, на съемочной площадке ленты актриса ростовского ТЮЗа познакомилась с Виктором Авиловым, Евгением Дворжецким, Михаилом Боярским и другими звездами советского экрана.

Самохиной в "Узнике замка Иф" могло бы и не быть вовсе, если бы не одно обстоятельство: уже утвержденная на главную женскую роль 19-летняя Ольга Кабо, пользовавшаяся в тот момент невероятной популярностью, отказалась работать из-за большой загруженности. Тогда режиссер картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич отправил своего помощника Александра Просянова искать новую Мерседес по всей стране. Объехав несколько городов последний оказался в Ростове-на-Дону, в нищем общежитии на улице Турмалиновской, где с мужем и маленькой дочкой жила Анна Самохина.

Место, в котором проживала будущая знаменитость, представляло собой печальное зрелище: туалет в коридоре, две душевые кабины в подвале на всех обитателей четырехэтажного здания и общая кухня. Просянов приехал без предупреждения, поэтому застал актрису у плиты без прически, макияжа и в халате. Анна была в ужасе. Она принялась убеждать помощника режиссера в том, что может быть привлекательной. Актриса потащила Просянова смотреть фотоальбом. Парадные снимки убедили Александра. Анна могла быть разной.

"Не в моих правилах упускать шанс, который сам идет в руки. Я убедила ассистента, что могу быть совсем другой, и поехала-таки на пробы в Москву!" – говорила Самохина журналистам.

Уже на площадке Георгий Юнгвальд-Хилькевич и Александр Просянов поняли, что не прогадали, отдав роль возлюбленной главного героя Анне Самохиной. Артистка всю себя отдавала работе, поэтому все делала на отлично. Актер Михаил Боярский так отзывался о исполнительнице роли Мерседес: "Безумно талантлива, с хорошо поставленной речью и потрясающей работоспособностью". В какой-то момент, рассказывал Боярский, Самохина вообще перестала разговаривать с коллегами по цеху – так сильно была увлечена работой.

Трудоголизм Анны утомлял Михаила Сергеевича. По словам актера, на съемках картины "Дон Сезар де Базан" Самохина измучила его и балетмейстера репетициями до такой степени, что хореограф валился с ног от истощения. Боярский, в свою очередь, убегал от Самохиной. Как только звучала фраза "Спасибо, на сегодня все!" Михаил Сергеевич исчезал с площадки. "Самохина могла шесть-семь часов подряд репетировать танец: до съемки, во время нее и после съемок", – сетовал актер.

После выхода на экраны "Узника замка Иф", Самохиной и Боярскому приписывали бурный роман, которого на самом деле не было. Актеру, как позже выяснилось, нравились женщины немного другого типажа. Между тем Михаил Сергеевич всегда хорошо отзывался о коллеге по цеху, отмечая ее незаурядные актерские способности.

Попасть в кино в конце 80-х было крайне тяжело. Коллеги из ростовского ТЮЗа считали, что Самохина вытащила счастливый билет, в чем, конечно, есть доля правды. Всего в творческой биографии Анны 49 киноработ.

Сегодня, 14 января, Анна Самохина могла бы отметить 59-летие, но судьба распорядилась иначе. 8 февраля 2010 года актриса скончалась в хосписе после долгой борьбы с онкологией. Знаменитость сгорела от рака желудка.