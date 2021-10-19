Брак в 16 лет, звездные любовники и страшная болезнь: как жила и уходила актриса Анна Самохина

Артистка столкнулась с большим количеством жизненных трудностей и поздно узнала о болезни

47-летнюю актрису Анну Самохину забрала онкология в феврале 2010 года. Артистка, которая с детства слышала нелестные слова о своей внешности, стала первой красавицей и завоевала любовь огромного количества зрителей. Как Самохина провела молодость и что с ней стало после страшного диагноза врачей?

Анна Владленовна выросла в общежитии вместе с родителями и сестрой среди соседей-алкоголиков. Мечтой девочки стала популярность и богатство, которые вытащат ее из этого места. Поэтому уже в 15 лет артистка поступила в театральное училище в Ярославле, а через год выскочила замуж за Александра Самохина, с которым училась на одном курсе. От него же через четыре года родила свою единственную наследницу Сашу.

Со стандартного распределения после окончания училища в жизни Самохиной началась череда судьбоносных переворотов. Сначала они с супругом попали в Ростов-на-Дону, где актриса должна была работать в ТЮЗе. Именно там ее заметил помощник Георгия Юнгвальда-Хилькевича, который искал главную героиню для съемок в фильме "Узник замка Иф". Сразу после выхода картины карьера артистки пошла в гору. Всего за четыре года она снялась больше чем в 20 проектах и исполнила свою детскую мечту – стала популярной.

После того как семья Самохиных переехала в Санкт-Петербург, Анна Владленовна увлеклась другим мужчиной, предпринимателем Дмитрием Коноровым. Это был не первый ее любовник: когда-то у актрисы были романы на стороне с Дмитрием Нагиевым и Арнисом Лицитисом. Однако из-за Конорова она порвала с супругом, а позже вышла за нового возлюбленного замуж.

Во втором браке артистка, карьера которой немного зашла в тупик, занялась с мужем совместным бизнесом и открыла два ресторана. А когда, спустя семь лет брака, супруги развелись, звезда закрыла проекты, вернулась на сцену и закрутила роман со своим другом Евгением Федоровым. Отношения с ним продлились всего три года.

Жизнь Самохиной полностью изменилась, когда она решилась на крупную покупку недвижимости под Санкт-Петербургом. Тогда артистка отдала все свои деньги и даже взяла кредит на строительство, однако нарвалась на застройщиков-мошенников. После долгих судебных тяжб средства удалось вернуть, но в 2009 году у Анны Владленовны нашли рак желудка последней стадии.

Как рассказала дочь актрисы Александра в эфире программы "Звезды сошлись", которая первой узнала о диагнозе мамы, звезда проверяла желудок за три года до обнаружения болезни – ни язвы, ни гастрита у нее не было. По словам Александры, Анна старалась сохранять спокойствие до последнего и пообещала наследнице бороться.

"Мне было всего 26 лет. Мама не проронила ни слезинки, когда все узнала", – заявила Александра



Однако после химиотерапии стало понятно, что жить звезде осталось недолго. Последние дни своей жизни Самохина провела в хосписе, не подпуская к себе родных – актриса хотела, чтобы ее запомнили молодой.