Затравленная после откровенного признания на тему прививок Энистон дала отпор

На знаменитость обрушилась лавина негатива.

52-летняя Дженнифер Энистон на днях дала большое интервью популярному американскому изданию. Общаясь с журналистом, звезда "Друзей" сделала откровенное признание, которое многих шокировало.

Дженнифер сообщила, что порвала дружеские и рабочие контакты с людьми, которые отказываются делать прививку от коронавирусной инфекции. Знаменитость призналась, что не понимает антивакцинаторов.

Энистон затронула довольно щепетильную тему. На знаменитость обрушилась армия противников прививок. В Сети звезду ситкома затравили.

Энистон не стала отмалчиваться. В личном микроблоге она ответила на вопрос одного из подписчиков. Пользователь Сети поинтересовался у звезды, почему она так беспокоится за непривитых людей, ведь она защитила себя вакциной.

Артистка сделала заявление в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Дженнифер Энистон написала, что непривитый человек может быть инфицирован и, скорее всего, заразит ее. Благодаря вакцине, отметила звезда, ее организм быстро справится с недугом – она не попадет в больницу и не умрет.

"Но я могу передать вирус кому-то другому, кто не вакцинирован и чье здоровье уязвимо", – подчеркнула актриса "Друзей".

Общаясь с непривитыми, сказала Дженнифер, она ставит под угрозу жизни других людей. Знаменитость призналась, что очень переживает.

"Мы должны заботиться не только о себе", – дала отпор Энистон.

Как писали "Дни.ру", Дженнифер Энистон довольно резко высказалась об антипрививочниках. Знаменитость считает, что ими руководит страх и пропаганда. Противники вакцин игнорируют факты, считает она.