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Сериалы
"Это настоящий позор": Дженнифер Энистон исключила из своего круга антипрививочников

"Это настоящий позор": Дженнифер Энистон исключила из своего круга антипрививочников

Звезда сериала "Друзья" раскритиковала противников вакцин.
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Дженнифер Энистон призналась, что прекратила общение с некоторыми знакомыми и коллегами по цеху. Как оказалось, звезда негативно относится к людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции. Энистон сторонится их и отказывается с ними дружить.

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 Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон актриса

По словам Дженнифер, противников прививок очень много, они никого не слушают и игнорируют факты. Звезда "Друзей" отметила, что опечалена происходящим.

"Это настоящий позор", – сказала Энистон о движении антипрививочников.

Дженнифер отметила, что любой человек имеет право на собственное мнение и волен придерживаться любых взглядов. К сожалению, часто мнение противников вакцинации ни на чем не основано. Ими руководит страх и пропаганда. Энистон считает, что средства массовой информации должны информировать и просвещать людей об опасностях COVID-19.

Как писали "Дни.ру", в минувшем году фото обнаженной Дженнифер Энистон было выставлено на аукционе. Снимок был сделан известным фотографом Марком Селигером. Средства от продажи фотографии были направлены в фонд по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Деньги пошли на организацию бесплатного тестирования и лечения малоимущих.

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Фото: F. Sadou / AdMedia / www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2021, 17:47 Источник: InStyle ✓ Надежный источник
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