Оголившая грудь Мороз шокировала откровенностью

Актриса Дарья Мороз опубликовала фото со съемок нового сезона "Содержанок".

Российская актриса и бывшая жена режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз не боится откровенных съемок и с радостью показывает свое тело поклонникам. Она не реагирует на критику и смело выставляет почти интимные фото в свой блог.



На этот раз Мороз показала кадр со съемок третьего сезона "Содержанок". Актриса призналась, что долго ждала этого момента, и теперь наконец может публиковать фотографии в образе своей героини Лены.

На снимке она предстала в откровенной прозрачной блузке, которая оголила ее грудь. Сосок Дарья Мороз закрыла стикером из соцсетей.

"Все уже посмотрели финальную серию? Эти фоточки долго ждали своего часа", – призналась Дарья Мороз, сопроводив текст подмигивающими смайликами.



Подписчики пришли в восторг от сексуального образа героини Дарьи Мороз. Именно в таком наряде звезда танцевала с другими героинями трилогии в финале сериала. В комментариях многие попросили актрису объяснить финал, который оставил интригу.

Напомним, ранее Дарья Мороз рассказала, что работа в многосерийной драме "Содержанки" подарила ей лучшего друга – продюсера Ирину Сосновую. Светским сплетникам дружба женщин показалась странной, так как год назад продюсеру приписывали роман с бывшем мужем актрисы, режиссером Константином Богомоловым.

