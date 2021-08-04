Оголившая грудь Мороз шокировала откровенностью

Российская актриса и бывшая жена режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз не боится откровенных съемок и с радостью показывает свое тело поклонникам. Она не реагирует на критику и смело выставляет почти интимные фото в свой блог.
На этот раз Мороз показала кадр со съемок третьего сезона "Содержанок". Актриса призналась, что долго ждала этого момента, и теперь наконец может публиковать фотографии в образе своей героини Лены.
На снимке она предстала в откровенной прозрачной блузке, которая оголила ее грудь. Сосок Дарья Мороз закрыла стикером из соцсетей.
"Все уже посмотрели финальную серию? Эти фоточки долго ждали своего часа", – призналась Дарья Мороз, сопроводив текст подмигивающими смайликами.
Подписчики пришли в восторг от сексуального образа героини Дарьи Мороз. Именно в таком наряде звезда танцевала с другими героинями трилогии в финале сериала. В комментариях многие попросили актрису объяснить финал, который оставил интригу.
Напомним, ранее Дарья Мороз рассказала, что работа в многосерийной драме "Содержанки" подарила ей лучшего друга – продюсера Ирину Сосновую. Светским сплетникам дружба женщин показалась странной, так как год назад продюсеру приписывали роман с бывшем мужем актрисы, режиссером Константином Богомоловым.
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