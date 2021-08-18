Актер сериалов "Склифосовский" и "Две судьбы" запил от тоски по жене

Актер теленовелл "Склифосовский", "Полярный", "Зона", "Штрафбат", "Две судьбы" и других Игорь Филиппов признался в свежем интервью, что в последнее время злоупотребляет алкоголем. По словам знаменитости, спиртное помогает справиться с эмоциями.
Игорь Филиппов с октября 2020 года находится вдали от жены и сына. Супруга актера Юлия и его 17-летний отпрыск Дарий проживают в Латвии. Постоянно летать в Ригу Филиппов не может из-за ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19. Оставшись без присмотра избранницы Филиппов начал выпивать.
Запоев, по словам Игоря, у него не бывает. Между тем Филиппов понимает, что слабость к спиртным напиткам может довести до беды. Друзья пытаются образумить актера сериала "Зона", они крайне обеспокоены его эмоциональным состоянием. Дело в том, что знаменитость очень тоскует по супруге и ребенку.
В Москве у Игоря единственная радость – дочь Лиона. Наследнице Филиппова уже 25 лет. Несколько лет назад Лиона окончила ГИТИС. Мастером у девушки был Валерий Гаркалин. Сегодня дочь актера снимается в сериалах.
Напомним, Игорь Филиппов счастлив в браке уже более 30 лет. Актер души не чает в избраннице.
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