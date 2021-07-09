Богатырев из "Кухни" раскрыл детали свадьбы с Арнтгольц

Марк Богатырев раскрыл реальную дату свадьбы с Татьяной Арнтгольц.

Звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц расписались в прошлом году. Знаменитости сыграли свадьбу тайно. Как удалось выяснить журналистам, бракосочетание было незатейливым из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

В ноябре 2020-го Богатырев подтвердил информацию о женитьбе, но делиться подробностями торжества отказался. Между тем накануне выяснилось, что в минувшем июне Марк и Татьяна отпраздновали ситцевую свадьбу.

В личном "Инстаграм" актер сериала "Кухня" рассказал, что несколько недель назад он и его избранница отметили первую годовщину свадьбы. Богатырев и Арнтгольц всегда празднуют важные даты.

В феврале 2021-го у знаменитой четы родился общий ребенок. Мальчику дали имя Данила. Татьяна Арнтгольц долго в декрете задерживаться не стала. Уже в марте актриса вернулась к съемкам программы "Жди меня". Знаменитость призналась, что за год пандемии коронавирусной инфекции вдоволь насиделась дома.

Как писали "Дни.ру", недавно Марк Богатырев опубликовал фото с наследником. Артист и его первенец любовались закатом на террасе. Звезда "Кухни" пока скрывает личико крохи.