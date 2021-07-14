Иностранцы слагают хвалебные оды: российский фильм порвал конкурентов за рубежом

7 июля российская картина "Майор Гром: Чумной доктор" стала доступна для иностранных зрителей на стриминговом сервисе Netflix. Уже через сутки фильм режиссера Олега Трофимова занял первое место по популярности в ряде европейских стран и в Бразилии, в клочья порвав конкурентов. В 64 государствах лента вошла в десятку самых рейтинговых картин.
Зрители за рубежом высоко оценили "Майор Гром: Чумной доктор". На сегодняшний день в "Твиттере" масса положительных отзывов. По мнению любителей кино, создатели российского боевика вдохновлялись "Бэтменом", "Шерлоком Холмсом" и "V значит вендетта". Зрители хотели бы увидеть продолжение картины.
Иностранцы слагают хвалебные оды об игре наших актеров. Большая часть комплиментов была адресована исполнителю главной роли – артисту Тихону Жизневскому. Пользователям Сети он напомнил звезду "Людей Икс" Майкла Фассбендера.
На сайте, который собирает обзоры на фильмы и сериалы, Rotten Tomatoes "Майор Гром: Чумной доктор" получил отличные оценки. Детище российских киношников одобрили 87% из ста.
Премьера картины "Майор Гром: Чумной доктор" в России состоялась 1 апреля 2021 года. Сценарий картины основан на серии комиксов с одноименным названием. Лента повествует о непримиримом сотруднике полиции Игоре Громе. Герой силен, умен и не берет взяток. Однажды в городе появляется коварный злодей в маске Чумного Доктора. Неизвестный убивает людей, которые избежали наказания за преступление. Игорь Гром сталкивается с трудностями в поимке головореза.
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