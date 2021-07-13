У звезды сериала "Хор" родился второй ребенок

Актер Мэттью Моррисон очень счастлив.

Звезда сериалов "Хор", "Американская история ужасов", номинант премии "Тони" Мэттью Моррисон вновь стал папой. Супруга Рене Пуэнте подарила артисту дочку. Малышку назвали Феникс Монро.

Радостное событие произошло еще 28 июня, однако рассказать о нем семейство решило только сейчас. По словам Мэттью, Феникс Монро родилась здоровой, весом 3200 граммов и ростом 53 сантиметра. Кроха хорошо развивается.

Моррисон не стал скрывать, что малышку в его семье ждали с нетерпением. Дело в том, что жена актера сериала "Хор" перенесла несколько выкидышей, прежде чем у них родилась девочка. По словам артиста, испытания только сблизили его с женой.

Мэттью и Рене не боятся открыто говорить о проблемах с репродуктивным здоровьем. Теперь супруга актера помогает женщинам, которые тоже проходят через сложности на пути к материнству. Пуэнте старается вселить дамам надежду на лучшее.

Мэттью Моррисон и Рене Пуэнте стали мужем и женой в октябре 2014-го. Свадьбу влюбленные сыграли в частном доме на острове Мауи. В 2017-м актер и его избранница впервые стали мамой и папой. У пары родился сын, которого назвали Ревел Джеймс Макай.