Мороз из "Содержанок" пожалела о разводе с влюбившимся в Собчак Богомоловым

Звезда сериала "Содержанки" Дарья Мороз честно рассказала о чувствах.

Сплетни о романе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова появились в конце 2018-го. Театральный деятель к тому моменту как раз развелся с актрисой Дарьей Мороз. Долгое время ходили слухи, что именно скандальная журналистка разрушила брак Богомолова с артисткой. Дескать, режиссер ушел от жены, влюбившись в светскую львицу. Между тем у звезды сериала "Содержанки" Дарьи Мороз немного иной взгляд на ситуацию. По словам актрисы, это именно она бросила Константина.

В свежем интервью Мороз сообщила, что ее брак с Богомоловым переживал кризис. Справится с проблемой супруги не смогли. Дарья понимала, что эти отношения разрушают ее, а также вредят дочери Анне.

Звезда сериала "Содержанки" отметила, что и она и ее экс-муж – непростые люди, сильные и властные. Кому-то постоянно приходилось идти на уступки.

Дарья Мороз не стала скрывать, что жалела о разводе с Константином Богомоловым. Артистка отшучивалась, мол, после расставания с режиссером ее карьера пошла в гору.

Как писали "Дни.ру", Дарья Мороз и Константин Богомолов разошлись друзьями. Артистка и режиссер сохранили теплые отношения ради дочери Анны. Звезда сериала "Содержанки" не любит выяснять кто прав, а кто виноват.