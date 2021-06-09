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Сериалы
Мороз из "Содержанок" пожалела о разводе с влюбившимся в Собчак Богомоловым

Мороз из "Содержанок" пожалела о разводе с влюбившимся в Собчак Богомоловым

Звезда сериала "Содержанки" Дарья Мороз честно рассказала о чувствах.
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Сплетни о романе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова появились в конце 2018-го. Театральный деятель к тому моменту как раз развелся с актрисой Дарьей Мороз. Долгое время ходили слухи, что именно скандальная журналистка разрушила брак Богомолова с артисткой. Дескать, режиссер ушел от жены, влюбившись в светскую львицу. Между тем у звезды сериала "Содержанки" Дарьи Мороз немного иной взгляд на ситуацию. По словам актрисы, это именно она бросила Константина.

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 Дарья Юрьевна Мороз

Дарья Юрьевна Мороз актриса

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

В свежем интервью Мороз сообщила, что ее брак с Богомоловым переживал кризис. Справится с проблемой супруги не смогли. Дарья понимала, что эти отношения разрушают ее, а также вредят дочери Анне.

Звезда сериала "Содержанки" отметила, что и она и ее экс-муж – непростые люди, сильные и властные. Кому-то постоянно приходилось идти на уступки.

Дарья Мороз не стала скрывать, что жалела о разводе с Константином Богомоловым. Артистка отшучивалась, мол, после расставания с режиссером ее карьера пошла в гору.

Как писали "Дни.ру", Дарья Мороз и Константин Богомолов разошлись друзьями. Артистка и режиссер сохранили теплые отношения ради дочери Анны. Звезда сериала "Содержанки" не любит выяснять кто прав, а кто виноват.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 11:24 Источник: Ютуб-канал "Скажи Гордеевой" ✓ Надежный источник
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