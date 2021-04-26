Сыгравшая любовницу принца Чарльза актриса явилась за "Оскаром" на сносях

35-летняя артистка из Великобритании Эмеральд Феннел знакома российскому зрителю благодаря сериалу "Корона". В проекте она сыграла роль Камиллы Паркер-Боулз, которая долгие годы была любовницей сына королевы Елизаветы II принца Чарльза, а ныне является его законной супругой.
Эмеральд Феннел представила на премии "Оскар" собственную режиссерскую работу – фильм "Девушка, подающая надежды". Лента была представлена в пяти номинациях и получила статуэтку за "Лучший оригинальный сценарий".
На красной дорожке церемонии Феннел рассекретила вторую беременность. Большой живот находящейся на сносях звезды сериала "Корона" не заметить было невозможно. Розово-зеленое платье от Gucci из шифона подчеркивало интересное положение Эмеральд.
На сцене, с "Оскаром" в руках Эмеральд Феннел с трудом сдерживала эмоции. Актриса призналась, что невероятно счастлива. Во время съемок фильма "Девушка, подающая надежды" Феннел носила под сердцем первенца. Эмеральд работала практически до самых родов – ее сын Крис появился на свет спустя пару дней после завершения съемочного процесса. В этот непростой период знаменитость поддерживали родители и супруг.
Актриса замужем за коллегой по цеху Крисом Верноном.
Добавим, Феннел выступала в числе продюсеров популярного
сериала "Убивая Еву". Эта картина дважды выдвигалась на премию
"Эмми".
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