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Сериалы
Мутная история: переживший кому актер "Убойной силы" просит помощи наперекор лишившей его связи жене

Мутная история: переживший кому актер "Убойной силы" просит помощи наперекор лишившей его связи жене

Актер Евгений Леонов-Гладышев отрезан от мира.
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Летом 2018-го со звездой сериала "Убойная сила" и фильма "Место встречи изменить нельзя" случилась трагедия. Актера Евгения Леонова-Гладышева нашли бездыханным на одной из улиц Санкт-Петербурга. Доктора диагностировали у него тяжелые травмы. Артист перенес кому. До сих пор точно не ясно, что же случилось со знаменитостью.

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Артист пережил длительный период восстановления. Деньги на лечение и реабилитацию звезды выделили две благотворительные организации, а также актеры Александр Панкратов-Черный и Михаил Боярский.

Спустя время Евгений Леонов-Гладышев пропал с радаров. Друзья и коллеги пытаются связаться с артистом, но не знают как. Супруга актера, Елена, по слухам, держит глухую оборону и никого не подпускает к нему, деньги женщина не берет.

Как удалось выяснить известной журналистке Мариане Саид Шах, от материальной помощи Елена не отказывается, однако получать ее хочет анонимно, без огласки. Супруга Леонова-Гладышева ко всем относится с подозрением и всегда ищет подвох.

В январе Евгению Борисовичу исполнилось 69 лет. Поздравить звезду "Убойной силы" многие хотели, но дозвониться не смогли.

Обеспокоенный судьбой друга актер Марк Горонок приехал к дому Евгения Леонова-Гладышева и пообщался с соседями. Как оказалось, в хорошую погоду Евгений Борисович выходит из квартиры, один сидит в припаркованной машине.

Гороноку удалось выследить знаменитость и поговорить с ней. На вопрос о своем состоянии Леонов-Гладышев ответил: "Ничего, помаленьку". В ходе разговора актер признался, что его семье требуется материальная помощь. Также выяснилось, что его мобильный телефон находится у жены. Евгений Борисович удивился, когда узнал, что с ним многие хотят, но не могут связаться. Звезда сериала "Убойная сила" предложила Гороноку позвонить вечером. Позднее Марк набрал номер старшего товарища, его звонок был сброшен.

Марк Горонок обеспокоен происходящим с Евгением Леоновым-Гладышевым. Артист не понимает, какую роль в жизни актера играет лишившая его связи супруга Елена. По словам Горонока, эта мутная история напоминает схему, когда известных личностей ограждают от друзей и коллег, рассоривают с детьми, а затем используют в корыстных целях.

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Кадр из сериала "Убойная сила-2" (2001)
Автор: 11 июня 2021, 17:29 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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