Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын

Знаменитый артист Евгений Леонов-Гладышев попал в тяжелую жизненную ситуацию. Артисту из "Убойной силы" собрали деньги на лечение, но его сын решил забрать их себе.

В 2018 году Евгений Леонов-Гладышев получил серьезную черепно-мозговую травму, которая привела его на операционный стол из-за кровоизлияния в мозг, а затем к коме. Вернувшись буквально с того света, актер получил инвалидность. Родственники и коллеги артиста собирали крупную сумму на его реабилитацию и лечение. Деньги для звезды "Убойной силы" удалось собрать, но, как выяснилось, ими распорядились не совсем честно.

Накануне Нового года актер Марк Горонок пытался поговорить с Евгением Леоновым-Гладышевым по телефону, чтобы поздравить с праздником и затем привезти ему гостинцы. У него не получилось это сделать из-за Елены, жены вышедшего из комы артиста. Женщина все время находила разнообразные отговорки, чтобы избежать встречи с Горонком и не давать мужу трубку. Недавно она решилась на откровение и заявила актеру, что ютится с мужем в тесной квартире-студии, нуждаясь в деньгах. "Ну чем вы нам поможете? Вы что, нам купите квартиру?!" — вспыхнула Елена.

Поговаривают, что в бедственное положение Евгений Леонов-Гладышев попал из-за кровного родственника. Якобы те деньги, которые были собраны на лечение, дошли до актера не в полной мере — часть средств забрал на собственные нужды сын звезды "Убойной силы". По слухам, наследник заслуженного артиста России также лишил отца просторной квартиры, переселив его в скромное жилище.