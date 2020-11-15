Боярские спасают пережившую кому звезду сериала "Убойная сила": Восстановление растянется на годы

В сентябре Елизавета Боярская разместила в "Инстаграм" пост, сообщив о состоянии Евгения Леонова-Гладышева. По ее словам, получивший инвалидность из-за травмы актер прошел уже несколько реабилитационных курсов, но этого пока недостаточно. Несмотря на положительную динамику, ему по-прежнему необходима помощь специалистов.
Дочь Михаила Сергеевича отметила, что стоимость одного курса реабилитации составляет порядка 250 тысяч рублей. Актер должен отправляться на такую терапию три раза в год, а значит, сумма превышает полмиллиона. Поэтому Елизавета призвала коллег и других неравнодушных финансово помочь артисту.
На днях супруга Леонова-Гладышева Елена Скрипкина сообщила, что необходимую сумму удалось собрать. Она благодарна Боярским, а также другим откликнувшимся людям. Недавно завершился очередной курс реабилитации Евгения Борисовича.
"Ситуация такая, что восстановление растянется на годы", – отметила жена артиста.
Очевидно, что для Боярских Леонов-Гладышев не просто коллега, а хороший друг. Евгений Борисович на протяжении долгого времени работал вместе с женой Михаила Сергеевича Ларисой Луппиан над сериалом "Слово женщине". Они сыграли супругов.
Напомним, Леонова-Гладышева избили в 2018 году. Получив черепно-мозговую травму, актер некоторое время лежал в больнице, находился в коме. Кровоизлияние в мозг усугубило ситуацию. У артиста нарушилась речь, он перестал передвигаться самостоятельно.
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