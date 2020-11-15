Боярские спасают пережившую кому звезду сериала "Убойная сила": Восстановление растянется на годы

Евгений Леонов-Гладышев, снявшийся в сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей", несколько лет не может оправиться после жесткого избиения. Тогда он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Деньги на лечение 68-летнего актера помогают собирать его коллеги, в том числе семья Боярских.

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