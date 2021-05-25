"Хочется принять душ после такого. Мерзость": звезду "Ворониных" атаковали извращенцы

Звезда сериала "Воронины" беспокоится за дочь. Актриса Екатерина Волкова подняла важную тему.

Знаменитость и ее супруг, танцор Андрей Карпов, воспитывают десятилетнюю дочь Елизавету. Волкова старается оградить наследницу от вредной информации в Интернете, однако обезопасить ребенка на все 100% не получается. Ко всему прочему, все чаще сама Екатерина сталкивается с извращенцами в Сети.

По словам звезды сериала "Воронины", в "Инстаграм" ей приходят тонны сообщений он мужчин. Незнакомцы зачем-то рассказывают Волковой о своих сексуальных фантазиях, просят фото попы, ножек и других частей тела. Иногда у этих поклонников открытые аккаунты, поэтому Екатерина может многое о них узнать. Часто в профилях сетевых извращенцев невинные семейные фото, из которых следует, что страница принадлежит счастливому мужу, отцу и любимому внуку. "И как-то не вяжется этот образ с тем нахальством из сообщений, адресованных мне приватно", – отметила знаменитость.

Екатерина Волкова добавила, что дети в Сети становятся все более уязвимыми. Звезда "Ворониных" напомнила, что Интернет кишит педофилами. "У дочки моих друзей (ей 9 лет) уже есть аккаунт в инстаграм. Однажды она подошла к маме и говорит: "Тут дядя зачем-то мне прислал свою писю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – поделилась артистка. Знаменитость считает, что родители обязаны научить детей правильно вести себя в подобных ситуациях.

Пост актрисы спровоцировал бурное обсуждение. Некоторые подписчики пришли к выводу, что девятилетняя малышка не должна иметь аккаунт в соцсетях.

"Ужасные сообщения ...хочется принять душ после такого...какая-то мерзость...очень страшно, что под маской социально благополучного гражданина скрывается вот "это", – рассуждают пользователи Сети.