Звезда сериала "Деффчонки" попала в лапы злоумышленников

На днях звезде сериала "Деффчонки" поступил звонок. Мужчина на том конце провода представился сотрудником банка. Голос в трубке сообщил Работенко, что с ее счета произошло подозрительное списание. Якобы Кристина только что лишилась 93 тысяч рублей.
Неизвестный попросил девушку посодействовать в поимке преступников. Незнакомец попросил актрису сделать два денежных перевода в другой банк. Работенко послушно выполнила все указания злоумышленника.
Позднее мужчина убедил актрису сериала "Деффчонки" отправиться к банкомату и сделать перевод в 500 тысяч. У аппарата для снятия наличных актриса случайно встретила сотрудника полиции, который сразу понял, что та попала в лапы мошенников. Правоохранитель потребовал, чтобы Кристина прервала разговор.
Кристина Работенко уже обратилась к стражам порядка и написала заявление. В итоге артистка потеряла 190 тысяч рублей.
Как писали "Дни.ру", не так давно жертвами аферистов стали родственники Иосифа Пригожина. Близкие знаменитости лишились недвижимости, которую им в свое время предоставил продюсер.
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