"Думать надо головой": Пригожин откровенно высказался об оказавшейся на улице родне

Иосиф Пригожин страшно зол на родню, которая по собственной глупости лишилась оставленной им недвижимости.

Накануне стало известно о том, что дети и бывшая жена продюсера лишились прописки в квартире, которую оставил им шоумен при разводе. Оказывается, перипетии с недвижимостью начались у семьи еще несколько лет назад. Теперь выяснилось, что наследники продюсера могут и вовсе остаться на улице, так как суд постановил освободить квартиру. Иосиф Пригожин пришел в ужас от произошедшего.

Продюсер злится из-за того, что его втянули в эту некрасивую историю. Он считает, что его дети уже взрослые люди, которые должны были "думать головой" прежде, чем пускаться на авантюру. Пригожин подчеркнул, что ничего не делил с бывшей женой, а оставил ей все, как настоящий мужчина. Однако семья бездарно распорядилась имуществом и его мнения не послушала. В комментарии изданию Teleprogramma.pro продюсер заметил, что его беспечная родня довела ситуацию до того, что исправить уже ничего нельзя.

В результате разбирательств с микрофинансовыми организациями бывшая жена Пригожина подписала кучу бумаг, практически не читая. Позже выяснилось, что среди них был и договор купли-продажи. В результате женщина стала жертвой мошенников и продала квартиру буквально за копейки.

Ранее дочь Иосифа Пригожина Даная даже призывала даже снимать шоу об их неприятной ситуации.