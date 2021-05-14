Звезда "Деффчонок" определилась с именем дочери только через месяц после родов

Звезда сериала "Деффчонки" вновь стала мамой 15 апреля. Галина Боб подарила супругу, режиссеру Сергею Корягину дочь.

Целый месяц наследница знаменитостей жила без имени. Дело в том, что Боб и Корягин не могли договориться на этот счет. Ребенка называли "Ваше Величество".

Наконец кроха получила имя. Об этом "Деффчонка" рассказала в личном "Инстаграм". Артистка и режиссер нарекли чадо Маргаритой.

Напомним, Боб и Корягин в браке с 2014 года, между тем вместе влюбленные уже десять лет. У пары есть сыновья – шестилетний Лев и четырехлетний Андрей.

36-летняя Боб не скрывала, что третья беременность была не из легких. Незадолго до родов знаменитость угодила в больницу. У актрисы появились боли в спине, она потеряла возможность двигаться.

Звезда сериала "Деффчонки" попала к врачам в полуобморочном состоянии. Медики собирали консилиум, чтобы помочь актрисе. По словам знаменитости, ей сделали массу уколов.

Роды Галины прошли благополучно. Покидая роддом Боб узнала, что ее старший ребенок подхватил ветрянку. К счастью, другие домашние не заразились.

"Маргарита Сергеевна. Прекрасно звучит", "Я почему-то так и думала, что назовете Маргошей", – отреагировали на пост звезды "Деффчонок" пользователи Сети.