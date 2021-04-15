Звезда "Деффчонок" стала мамой в третий раз

Галина Боб и ее муж режиссер Сергей Корягин растят двоих сыновей Льва и Андрея. Рождение девочки стало для них радостным и долгожданным событием. Актриса опубликовала фото и видео из роддома в своем "Инстаграм". Поклонники поздравляют семью с пополнением.
36-летняя Галина Боб очень волновалась перед родами. Она переносила ребенка по срокам, схватки все никак не начинались. Поклонники уже заваливали ее расспросами, ну когда же родится ребенок. Все это добавляло нервов, пишет Пятый канал.
И вот наконец чудо случилось. Девочка весом в 362 килограмма и ростом 51 сантиметр появилась на свет.
"Спасибо, Сереня, за терпение и поддержку. Спасибо лучшему доктору Татьяне Олеговне Нормантович и госпиталю за то, что я даже не успела понять, как и когда все произошло", – написала с воем блоге Галина Боб.
Актриса добавила, что ей очень помогла поддержка близких и поклонников. Теперь она с чувством выполненного долга отправляется спать.
Фанаты наперебой стали поздравлять актрису с прибавлением. Они пожелали здоровья маме и малышке. Многие отметили, что теперь Галина Боб счастливая многодетная мать. Кто-то даже сравнил ее с английской королевой, которая, не успев родить, сразу поспешила выполнять свои публичные обязанности.
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