Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Четверг
15 апреля
Лента новостей
17:05
Молодой певец полез с роскошным букетом к Пугачевой на глазах у Галкина
17:03
В Балашихе домработница украла у нанимателя более миллиона рублей
16:44
Звезда "Деффчонок" стала мамой в третий раз
16:14
20-летняя внучка Якубовича работает за нищенскую зарплату
16:13
"Это вымогательство!": дети подали в суд на Максакову из-за квартиры стоимостью 200 миллионов рублей
16:10
МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться
16:02
Оказавшийся в инвалидном кресле Брэд Питт всполошил народ
15:47
На Пугачеву вылили ушат помоев в день рождения
15:42
В Подмосковье девушка с подельниками ограбила своего возлюбленного
15:23
Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне "кормления завтраками"
15:19
Сына Рудковской затравили за внешность из-за провинциальной прически
15:12
США ввели новые санкции против России
15:08
Галкин в шоке: Пугачева обрезала косы и сбежала из дома
15:05
"Очередная девка устраивает карнавал": появилось постыдное фото Решетовой
15:04
Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна
14:57
"Уж слишком худа": Хилькевич заподозрили в проблемах со здоровьем
14:41
Американец случайно застрелил любовницу во время секса
14:26
Певица Манижа заявила о грязных домогательствах: Трогали за тело, за гениталии
14:23
А как же Галкин? Пугачеву сняли во время нежного поцелуя с известным артистом
14:20
Мария Горбань рассказала о беременности
14:19
Как новые санкции США повлияют на жизнь россиян? Мнения экспертов
14:15
Раньше надо было думать! Жигунов издевательски ответил Дружининой после скандала
13:56
"Крыша съехала" пьяный в хлам Агутин вынудил Варум подать на развод
13:37
Участницу "Евровидения" от России Манижу пообещали зарезать: Не будешь жить в этой стране
13:33
После проблем со стояком Билан в розовых обтягивающих легинсах залез на шест
13:28
Малышева: Ожирение может вызвать рак у женщин
13:13
Черная полоса: онкобольная Заворотнюк осталась без заработка
13:12
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасной погоде
12:31
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко
12:26
Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям
12:18
Врачи бьют тревогу: у перенесших COVID-19 детей может произойти инсульт
12:07
В Гидрометцентре вновь прогнозируют аномальную погоду в России
12:02
Ученые нашли способ вовремя выявить убивший Жанну Фриске тип рака
11:51
"Смело": Бузова возбудила народ торчащими сосками
11:18
В России за сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся коронавирусом
11:14
Планка снижается: выскочку Бузову подняли на смех перед всей страной
11:03
Рубль начал снижаться на фоне угрозы новых санкций
10:59
"Жить осталось не так уж много": тяжелобольная Крючкова сделала шокирующее заявление
10:45
В США назвали дату введения новых санкций против России
10:40
Экс-возлюбленная Козловского нанесла актеру удар под дых
10:33
Российским дачникам напомнили о штрафах: что нельзя делать
10:24
"Банальные измены": раскрыты главные тайны Пугачевой
10:16
Кого чаще всего останавливают сотрудники ГИБДД: инспекторы раскрыли секреты
09:34
Потрясенный Корчевников разрыдался из-за ужасной потери
09:27
"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой
09:03
Министра обороны Украины направили к психотерапевту после бреда о ядерном оружии в Крыму
08:55
Приоритет особым группам населения: в Минфине провозгласили новый подход к соцподдержке
08:48
"Почту за честь": Козловскому предложили стать послом
08:42
Не готов к семейной жизни: отчаявшийся Пригожин заговорил о самоубийстве
06:37
Нарастил: любовник Меган Фокс шокировал своим видом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Личная встреча и ситуация на Украине: появились подробности разговора Путина и Байдена
Дети в ужасе уносили ноги со дня рождения сына Шепелева
Кудрявцева сурово наказала Разина за длинный язык
"Бабуся все молодится": спутавшаяся с Ивлеевой Пугачева устроила переполох
"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
"До конца года разведутся": брак Собчак и Богомолова признан фикцией
Сериалы
Звезда "Деффчонок" стала мамой в третий раз

Звезда "Деффчонок" стала мамой в третий раз

Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб родила дочь. Актриса показала фото из роддома.
прочитано 256 раз

Галина Боб и ее муж режиссер Сергей Корягин растят двоих сыновей Льва и Андрея. Рождение девочки стало для них радостным и долгожданным событием. Актриса опубликовала фото и видео из роддома в своем "Инстаграм". Поклонники поздравляют семью с пополнением.

ПО ТЕМЕ

"Меня трясет": беременная звезда "Деффчонок" пострадала в автокатастрофе

36-летняя Галина Боб очень волновалась перед родами. Она переносила ребенка по срокам, схватки все никак не начинались. Поклонники уже заваливали ее расспросами, ну когда же родится ребенок. Все это добавляло нервов, пишет Пятый канал.

И вот наконец чудо случилось. Девочка весом в 362 килограмма и ростом 51 сантиметр появилась на свет.

"Спасибо, Сереня, за терпение и поддержку. Спасибо лучшему доктору Татьяне Олеговне Нормантович и госпиталю за то, что я даже не успела понять, как и когда все произошло", – написала с воем блоге Галина Боб.

Актриса добавила, что ей очень помогла поддержка близких и поклонников. Теперь она с чувством выполненного долга отправляется спать.

Фанаты наперебой стали поздравлять актрису с прибавлением. Они пожелали здоровья маме и малышке. Многие отметили, что теперь Галина Боб счастливая многодетная мать. Кто-то даже сравнил ее с английской королевой, которая, не успев родить, сразу поспешила выполнять свои публичные обязанности.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 16:44 Источник: Instagram • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Певица Манижа заявила о грязных домогательствах: Трогали за тело, за гениталии

Артистка не смогла дать отпор
Шоу-бизнес

"Уж слишком худа": Хилькевич заподозрили в проблемах со здоровьем

Поклонников обеспокоила худоба артистки
Шоу-бизнес

"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой

Он не знал о суде
Шоу-бизнес

Потрясенный Корчевников разрыдался из-за ужасной потери

Телеведущий пустил слезу в эфире

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+