Малышка выбрала семью: звезда сериала "Деффчонки" покинула роддом

15 апреля актриса и ее супруг режиссер Сергей Корягин вновь стали родителями. 36-летняя Галина Боб родила дочь. Это третий общий ребенок пары. Имя девочки родители еще не обнародовали.
За родами звезды сериала "Деффчонки" подписчики следили через "Инстаграм". Галина снимала и выкладывала все, начиная с поступления в медицинское учреждение. Накануне Боб и ее малышка отправились домой. Актриса показала фото с выписки.
Знаменитость позирует с супругом, который держит новорожденную, и сыновьями – Львом и Андреем. Пространство вокруг буквально утопает в цветах и шариках. Галина Боб в подписи к публикации поблагодарила дочку за то, что она выбрала именно их семью.
Дети Сергея Корягина от предыдущего брака уже познакомились с младшей сестрой. Старший сын режиссера 33-летний Илья понянчил кроху. Еще одному сыну Сергея, Роберту, скоро исполнится 20 лет.
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова поздравила Сергея Корягина и Галину Боб с пополнением. "Прекрасные! Будьте счастливы и здоровы! ☀️🕊💐❤️", - написала актриса в комментариях.
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