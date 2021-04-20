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Сериалы
Малышка выбрала семью: звезда сериала "Деффчонки" покинула роддом

Малышка выбрала семью: звезда сериала "Деффчонки" покинула роддом

Звезда сериала "Деффчонки" выписалась из роддома. Галина Боб и ее малышка уже дома.
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15 апреля актриса и ее супруг режиссер Сергей Корягин вновь стали родителями. 36-летняя Галина Боб родила дочь. Это третий общий ребенок пары. Имя девочки родители еще не обнародовали.

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За родами звезды сериала "Деффчонки" подписчики следили через "Инстаграм". Галина снимала и выкладывала все, начиная с поступления в медицинское учреждение. Накануне Боб и ее малышка отправились домой. Актриса показала фото с выписки.

Знаменитость позирует с супругом, который держит новорожденную, и сыновьями – Львом и Андреем. Пространство вокруг буквально утопает в цветах и шариках. Галина Боб в подписи к публикации поблагодарила дочку за то, что она выбрала именно их семью.

Дети Сергея Корягина от предыдущего брака уже познакомились с младшей сестрой. Старший сын режиссера 33-летний Илья понянчил кроху. Еще одному сыну Сергея, Роберту, скоро исполнится 20 лет.

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова поздравила Сергея Корягина и Галину Боб с пополнением. "Прекрасные! Будьте счастливы и здоровы! ☀️🕊💐❤️", - написала актриса в комментариях.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 20 апреля 2021, 12:37 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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