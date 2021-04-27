Месяц ела хлеб с "Нутеллой": похудевшая после родов Узерли из "Великолепного века" удивила заявлением

Звезда "Великолепного века" не истязает себя тренировками и экстремальными диетами. Мерьем Узерли делает только то, что хочется.

На днях Мерьем Узерли появилась на красной дорожке Московского международного фестиваля и произвела фурор. Актриса, которая в минувшем январе родила второго ребенка, похвасталась точеной фигуркой.

Поклонники предположили, что внешний вид знаменитости – результат упорных тренировок в спортзале либо итог жесткой диеты. В свежем интервью звезда "Великолепного века" заявила, что ничего особого для того, чтобы отлично выглядеть перед камерами, не предпринимала.

По словам Мерьем Узерли, она никогда не заставляет себя делать что-либо. Во всем, по мнению знаменитости, должен быть баланс.

"В какие-то моменты жизни я активно занимаюсь спортом, а в какие-то не делаю совершенно ничего", – поделилась актриса.

В последний раз актриса посещала тренировки в начале 2019 года. Мерьем успела соскучиться по физическим нагрузкам. Знаменитость уверена, что скоро вновь с одержимостью начнет посещать спортзал, но это помешательство продлится недолго.

Звезда "Великолепного века" не ограничивает себя в питании. Однажды Мерьем месяц лакомилась на завтрак хлебом с шоколадной пастой "Нутелла" только потому, что ей очень хотелось. Сегодня у Узерли новая страсть – бутерброды с сыром, артистка ест их каждый день.

Мерьем Узерли поведала также, о любопытной особенности своего характера. Ей свойственно стремление к постоянству. Например, приезжая в Стамбул, актриса всегда останавливается в одной и той же гостинице. Более того, она бронирует один и тот же номер. В Турции у Мерьем есть любимый ресторан, где раз за разом она заказывает одинаковые блюда.