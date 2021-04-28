"Пришлось поставить себя на последнее место": Мерьем Узерли об обстановке на съемках "Великолепного века"

Мерьем Узерли до съемок в сериале "Великолепный век" ничего не знала об Османской империи. Актриса училась в Германии, поэтому историю государства, созданного турками-османами, в школе не изучала. Получив роль наложницы Сулеймана Великолепного, Хюррем-султан, актриса изучила всю доступную информацию о прототипе своей героини и времени, в котором та жила.
На съемках "Великолепного века", по словам Мерьем, артистов консультировал профессор истории. Узерли сильно отличается от Хюррем-султан по характеру. Между тем актрису и ее персонажа объединяет желание помогать людям.
Роль в сериале "Великолепный век" бросала вызов Мерьем. Перевоплощаться в мощную героиню, которая реально существовал в истории – сложная задача. Все силы Узерли уходили на работу. У знаменитости не было времени больше ни на что.
"Мне пришлось поставить себя и свои интересы на последнее место на три года", – сказала исполнительница роли Хюррем-султан.
"Великолепный век", по словам Мерьем Узерли, был обречен на успех. Сериал полюбили во всем мире. Сценаристам шоу удалось рассказать интересную историю с проработанными героями и отлично подобранными актерами. Творческий коллектив сериала был сконцентрирован только на работе. На съемках не было интриг, никто не строил козни. Звезды теленовеллы поддерживали друг друга в сложные моменты.
Узерли опровергла слухи о возможном возвращении "Великолепного века" и истории Хюррем-султан на экраны. По словам знаменитости, этого не будет, так как по сюжету ее героиня скончалась.
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