Пострадали дети и женщины: звезда "Доктора Хауса" обвинила голливудского актера в сексуальных преступлениях

Актриса Шарлин Йи, известная ролью доктора Чи Пак в сериале "Доктор Хаус", работала с Джеймсом Франко в картине "Горе-творец". В разгар съемок она узнала, что Франко ведет себя неподобающе по отношению к юным девушкам. Йи, услышав правду о коллеге, захотела уйти из проекта.
По словам Шарлин, продюсеры пытались замять назревающий скандал, уверяли, что Джеймс исправился и подобное себе более не позволяет. Звезду сериала "Доктор Хаус" пытались подкупить. Актрисе обещали большую роль.
Шарлин Йи назвала Джеймса Франко сексуальным маньяком. Артистка сообщила также, что темные делишки и преступления актера покрывал его друг – продюсер Сет Роген. Актриса "Доктора Хауса" задалась вопросом, кто же в итоге понесет ответственность за страдания "женщин и детей", которые натерпелись от Франко.
Напомним, в 2019 года Джеймс Франко оказался в центре грязного секс-скандала. Две студентки школы актерского мастерства знаменитости подали в суд. В иске девушки сообщили, что Франко и его коллеги пользовались служебным положением и домогались учениц. Мужчины обещали начинающим актрисам участие в своих проектах в обмен на секс. В феврале 2021 года Джеймс Франко каким-то образом уговорил бывших студенток отказаться от претензий. Ходят слухи, что артист потратил много денег, чтобы урегулировать этот вопрос.
Популярные темы форума
Постоянно ем
Не следуйте инструкциям гипнотизера
Звуки для релаксации
Арбуз или дыня?
Весна пришла
Первый канал,что показывают?