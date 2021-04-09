Пострадали дети и женщины: звезда "Доктора Хауса" обвинила голливудского актера в сексуальных преступлениях

Звезда сериала "Доктор хаус" сообщила о непросительном поведении актера Джеймса Франко. Долгое время выходки звезды покрывались.

Актриса Шарлин Йи, известная ролью доктора Чи Пак в сериале "Доктор Хаус", работала с Джеймсом Франко в картине "Горе-творец". В разгар съемок она узнала, что Франко ведет себя неподобающе по отношению к юным девушкам. Йи, услышав правду о коллеге, захотела уйти из проекта.

По словам Шарлин, продюсеры пытались замять назревающий скандал, уверяли, что Джеймс исправился и подобное себе более не позволяет. Звезду сериала "Доктор Хаус" пытались подкупить. Актрисе обещали большую роль.

Шарлин Йи назвала Джеймса Франко сексуальным маньяком. Артистка сообщила также, что темные делишки и преступления актера покрывал его друг – продюсер Сет Роген. Актриса "Доктора Хауса" задалась вопросом, кто же в итоге понесет ответственность за страдания "женщин и детей", которые натерпелись от Франко.

Напомним, в 2019 года Джеймс Франко оказался в центре грязного секс-скандала. Две студентки школы актерского мастерства знаменитости подали в суд. В иске девушки сообщили, что Франко и его коллеги пользовались служебным положением и домогались учениц. Мужчины обещали начинающим актрисам участие в своих проектах в обмен на секс. В феврале 2021 года Джеймс Франко каким-то образом уговорил бывших студенток отказаться от претензий. Ходят слухи, что артист потратил много денег, чтобы урегулировать этот вопрос.