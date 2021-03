"Залезла ко мне в кровать": вскрылась сексуальная связь Шэрон Стоун с родным дедом

Как выяснилось, секса не было не только в Советском Союзе, но, как бы это странно не звучало, и в Голливуде.

В последние несколько лет голливудские звезды все чаще раскрывают шокирующую правду о сексуальной жизни. Всплывают грязные скандалы о домогательствах на киностудиях и даже инцестах! Но почему звезды Голливуда молчали об этом столько лет? Получается, что раньше в голливудской среде об этом не принято было говорить. И здесь Фабрика грез, как бы она ни кичилась своей раскованностью и секс-революцией, недалеко ушла от СССР.

На днях из зоны комфорта решила выйти очередная голливудская звезда Шэрон Стоун. Она призналась, что у нее в юности была сексуальная связь с собственным родным дедом...

Актриса рассказала об этом в интервью The New York Times, посвященному скорому выходу ее мемуаров The Beauty of Living Twice.

В юности вместе с сестрой Келли Шэрон подверглась сексуальному насилию со стороны деда по материнской линии. Решение рассказать об этом на весь мир они с сестрой приняли вместе. Шэрон Стоун призналась, что их мать была в шоке, когда узнала. Когда Шэрон дописала книгу, она прочла ее вслух маме.

"У меня тогда была простуда, я лежала в кровати. Когда я закончила читать, она залезла ко мне в кровать, и я записала полтора часа ее рассказов. И потом я переписала большую часть книги. Тогда и посвятила ее своей матери", — рассказала Шэрон Стоун.

