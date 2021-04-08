Случайные связи и аборты сделали звезду "Склифосовского" бесплодной

Актриса, которую многие знают как медсестру Фаину Усову из сериала "Склифосовский", впервые забеременела в очень молодом возрасте. По словам Ирины Основиной, это была случайная связь и случайный мужчина. Актриса уже не помнит подробностей, только лицо того человека и его портфель.
Ирина решилась на аборт, сомнений у нее не было. Основина отметила, что не обладала материнским инстинктом, была безалаберна. Она не задерживалась ни в одном театре – увольнялась сама и ее выгоняли, жить было негде.
Ирину уговаривали оставить малыша, но она и слушать не хотела. Знаменитость старалась поскорее "освободиться" и забыть. Сегодня Основина называет себя дурой.
Спустя время Ирина вновь забеременела. От этого мужчины она рожать тоже не захотела. Второй аборт лишил актрису возможности иметь детей. Об этом Основина узнала позднее, когда вышла замуж за актера Сергея Кудрявцева. Звезда сериала "Склифосовский" мечтала подарить избраннику ребенка, но не смогла.
Мужчину, от которого забеременела во второй раз, звезда сериала "Склифосовский" тоже не помнит. "Это была какая-то круговерть: рокеры, тусовки, утром спектакли, ночью — гулянки", – поведала Ирина Основина в свежем интервью.
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