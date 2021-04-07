Умер актер из сериала "След"

Александр Гаспарьянц скончался 4 апреля в столице. Артист ушел на 68-м году жизни. Подробности случившегося выясняются.
Гаспарьянц окончил студию драмы при детском театре в Москве, а также МГИК. 12 лет актер работал воспитателем в интернате для слепоглухих детей. В конце 2000-х Александр начал активно трудиться в кино. В его творческой копилке ленты "Три вокзала – Три сестры", "Москва. Голоса ускользающих истин", "Домработница".
Как писали "Дни.ру", ранее актер сериала "След" Андрей Лавров оказался под домашним арестом на полтора месяца. По решению суда артист будет находиться в своей квартире до 19 мая 2021 года.
Андрей Лавров был задержан за нападение на сотрудника ВАИ. По данным следствия, Лавров угрожал работнику инспекции карманным ножом. По данным СМИ, звезда "Следа" находилась в тот момент в одном ботинке и странно шаталась из стороны в сторону. Буйного актера скрутили проезжающие мимо полицейские.
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