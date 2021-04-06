"Это проявление слабоумия": Стоянов об издевательстве над возрастными артистами

Юрий Стоянов считает, что молодые люди перестали уважать пожилых. Артист сообщил о нападках на возрастных артистов.

Звезда сериала "Вампиры средней полосы" заметила неприятную тенденцию. 63-летний Юрий Стоянов ощущает негативное отношение молодежи к людям в возрасте. Такая реакция на пожилых, считает артист, появилась относительно недавно.

В соцсетях Стоянов постоянно замечает неуважение к зрелым публичным людям, которое граничит с издевательством. "Вот эти все комменты, не в мой адрес, а в адрес моих коллег: "Морду натянула", "Лицо искромсала", "Боже, а какой же он старый", "Он седой", – привел пример Юрий. Артиста такие упреки аудитории удивляют. Знаменитость напомнила, что старение – естественный и неизбежный процесс.

Юрий Стоянов не ощущает себя на 63 года. "Возраст в глазах напротив", – сказал он. Сегодня, по словам артиста, чтобы быть успешным, надо быть здоровым, богатым, безразличным и молодым. Стоянова такое положение дел не устраивает. Артист гордится своим возрастом и любит седину, которая давно покрыла его голову.

Юрий обижается, когда его отказываются воспринимать как полноценного действующего актера. Он считает, что в индустрии нет равноправия и цветет дискриминация. "Ты актер пожилой. Что значит пожилой?" – удивляется знаменитость. Впрочем, Стоянов отметил, что среди возрастных актеров конкуренция небольшая, так как многие просто-напросто уже умерли.

"Это проявление слабоумия", – высказался о причинах возрастной дискриминации артист. Стоянов считает, что молодежь сегодня жестока и мало читает.