"Не в состоянии": прикованная к койке из-за переломов Мороз пропустила похороны близкого

Родительница Дарьи Мороз, актриса Марина Левтова, скончалась в феврале 2000 года. Знаменитости было всего 40 лет. Накануне трагедии Марина и Дарья гостили у друзей в Подмосковье. Компанию маме и дочке составили актеры Дмитрий Певцов, Дмитрий Харатьян и бизнесмен Михаил Рудяк.
Вечером Рудяк предложил покатать Мороз на снегоходе. Левтова тревожилась за наследницу и поехала третьей.
Как вспомнила звезда сериала "Содержанки" в свежем интервью, Михаил, управляя снегоходом, не заметил из-за кустов и сугробов овраг. Машина полетела вниз и врезалась в дерево. Дарья уверена, что мама, сидевшая сзади, спасла ее от гибели.
Мороз с переломами была доставлена в больницу. В сознание она пришла только в стенах медицинского учреждения. Через пару дней Дарья узнала, что ее мамы больше нет в живых. Марина Левтова скончалась в госпитале из-за серьезной черепно-мозговой травмы.
"Я рвалась на похороны, хотя была не в состоянии перемещаться", – поделилась звезда "Содержанок".
У прикованной к больничной койке Дарьи Мороз не получилось как следует попрощаться с родительницей. Осознать кончину матери актриса смогла только спустя несколько лет после трагедии.
Отметим, бизнесмен Михаил Рудяк выжил в аварии, но шесть месяцев был в коме. Предприниматель умер спустя семь лет, так и не оправившись от полученных травм.
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