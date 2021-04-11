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Шоу-бизнес
"Вот это бумеранг": неадекватное поведение Муцениеце повергло в шок

"Вот это бумеранг": неадекватное поведение Муцениеце повергло в шок

Поклонники актрисы Агаты Муцениеце обеспокоились ее состоянием. Причиной этому стало странное видео.
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Личная жизнь знаменитостей всегда находится под прицелом общественности. Любой казус, в который попадают звезды, моментально становится поводом для бурных обсуждений или даже осуждений.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Актриса Агата Муцениеце неоднократно подвергалась ярой критике за то, что выставляет свои переживания напоказ. Особенно болезненным для артистки выдался период развода с Павлом Прилучным. Тогда далеко не все вступились за супругу звезды сериала "Мажор" — многие ее осудили.

Недавно в Сети всплыл видеоролик любопытного содержания с участием Муцениеце. На опубликованных кадрах актриса рассуждает о звездах и системах координат, а также задается риторическим вопросом.

Поклонники Агаты встревожились, увидев данную публикацию. Некоторые посчитали, что кто-то из окружения звезды захотел выставить ее в невыгодном свете.

"Что происходит?", "Вот это бумеранг", "Ну пусть сидит, звезды на кулак наматывает", "Какие добрые подружки это сливают? Дай бог им здоровья!", "Что вы смеетесь над ней? Мне ее жаль. Ей очень плохо морально, она пытается хоть на время забыться", "Как же хорошо, что в моей молодости не было смартфонов", — написали пользователи Сети под постом.

Стоит отметить, что Муцениеце является профессиональной актрисой. Вероятно, эмоции, которые Агата испытывает на видео, являются наигранными.

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Агата Муцениеце. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpess.com
Автор: 11 апреля 2021, 10:33 Источник: Life Shot ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость690166
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Не просто глупая,а тупо глупая эта Муциниелка.
Гость676117
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Пустышка
1

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