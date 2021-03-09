"Мамина копия!": звезды пришли в восторг от сына Снигирь и Цыганова

Юлия Снигирь не часто публикует фотографии единственного отпрыска. Актриса с осторожностью посвящает поклонников в детали частной жизни. Между тем в личном микроблоге звезды кино и сериалов появился свежий портрет маленького Федора.
Фото, судя по всему, сделано в детском учреждении, которое посещает ребенок. Мальчик предстает с венцом из цветной бумаги и раскрашенным лицом.
Публикация Юлии Снигирь вызвала ажиотаж среди ее звездных коллег. На Федора посыпались поздравления от популярных артистов.
«Господи! Огонь! Пусть будет очень счастливым!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – написала актриса Светлана Иванова. «Ох!!! Красавчик!!! 🔥🔥🔥с 5-летием!!! Сил тебе! И здоровья вам всем!!» – отметила Юлия Пересильд. «Красавчик какой!! Поздравляю, Юлечка) счастье!❤️», – добавила Екатерина Вуличенко. Также сына Евгения Цыганова и Юлии Снигирь поздравили Светлана Бондарчук, Виктория Исакова, Анна Бегунова, Равшана Куркова и другие.
Между тем пользователи Сети отмечали, что пятилетний Федор похож на знаменитую родительницу. Мальчик унаследовал мамины глаза. «Мамина копия😍! Поздравляю!», «С днем рождения. Всех благ! А глаза Мамины. 🔥❤️👏», «Глазищи-то, глазищи!», «Вот это будет мужчина – красота мамы и харизма папы», – рассуждали подписчики Снигирь.
Напомним, незадолго до рождения Федора его родители оказались в центре большого скандала. Дело в том, что Евгений Цыганов ради Юлии Снигирь ушел от беременной избранницы и шестерых детей. Поступок актера вызвал негативную реакцию у поклонников. На Евгения и Юлию обрушился шквал критики.
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