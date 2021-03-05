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"Какая-то одна порода": Бондарчук рассказал об отношении Андреевой к свекрови

"Какая-то одна порода": Бондарчук рассказал об отношении Андреевой к свекрови

Федор Бондарчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В свежем интервью режиссер немного рассказал о супруге, Паулине Андреевой. Два дня назад актриса подарила Федору Бондарчуку сына Ивана.
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По словам кинематографиста, Паулина восстановила его связь с родственниками. Благодаря молодой жене Федор Бондарчук вспомнил, что у него есть близкие.

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 Федор Сергеевич Бондарчук

Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер

Паулина Олеговна Андреева

Паулина Олеговна Андреева актриса

Паулина Андреева смогла выстроить теплую дружбу со свекровью – актрисой Ириной Скобцевой. Однажды Бондарчук с удивлением заметил, что между женщинами есть какая-то тайная душевная связь.

Федор обожал наблюдать за беседами Ирины Константиновны и Паулины. Несмотря на огромную разницу в возрасте, женщины говорили на одном языке. "Обе из школы-студии МХАТ, и это какая-то одна порода", – отметил кинематографист.

Однажды Паулина Андреева вместе с Игорем Верником организовала встречу Ирины Скобцевой с молодыми актерами. Федор Бондарчук отметил, что его родительница была звездой вечера. Слушатели не отпускали пожилую артистку. Режиссер признался, что после знакомства с Паулиной начал по-другому относиться к представительницам прекрасного пола. Добавим, Ирина Скобцева скончалась в октябре 2020 года.

Напомним, Паулина Андреева является не только музой Федора Бондарчука, но и его соратником. Актриса и режиссер составили замечательный творческий тандем, работая над проектом "Псих". Сценарий для картины написала Паулина. Интересно, что для Федора сериал "Псих" стал дебютом, ведь ранее он снимал только полный метр.

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Автор: 5 марта 2021, 17:41 Источник: "Скажи Гордеевой" ✓ Надежный источник
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