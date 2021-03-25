Успокаивала Брежнева: сочная Снигирь в платье "путаны" сгорела со стыда

Звезда сериалов "Великая", "Хороший человек" и "Новый Папа" пришла в ужас от собственного наряда. 37-летняя Юлия Снигирь раскритиковала себя за отсутствие вкуса.

В личном архиве знаменитость нашла собственное фото, которое, как она вспомнила, было создано на фестивале "Кинотавр". Это была первая поездка Юлии Снигирь на смотр.

"Господи, во что я одета?" – сгорела со стыда звезда сериала "Великая".

Юлия показала снимок подписчикам личного микроблога. Артистка запечатлена в сине-зеленом платье с анималистическим принтом и экстремальным декольте. Отметим, что Снигирь на фото довольно упитанная, сочная. Сегодня, актриса выглядит намного стройнее. Более того, иногда звезду упрекают в том, что ее худоба уже отдает болезненностью.

На публикацию Юлии Снигирь отреагировала певица Вера Брежнева. Она поспешила успокоить актрису. Вокалистка назвала звезду кино и сериалов "сладкой булочкой". Дизайнер Евгения Линович, в свою очередь, отметила, что артистка, будучи в теле, ей нравилась больше. Похудев, Снигирь, как считает светская львица, превратилась в другого человека.

Спорить с приятельницами Юлия Снигирь не стала. Позднее, в "Сторис" артистка сообщила, что платье с "Кинотавра", которое ей так не понравилось, в Сети сравнили с нарядом "путаны". Юлия отреагировала на критику с юмором.

Отметим, что для съемок сериала "Великая" Юлия Снигирь набрала в свое время десять килограммов. Завершив работу над ролью Екатерины II, артистка вернула прежние формы.