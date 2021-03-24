Невероятно красивая дочь Синди Кроуфорд спуталась с наркоманом Маколеем Калкиным

Кайя теперь не только манекенщица, но и актриса. Девушка получила роль в десятом сезоне сериала "Американская история ужасов". Об этом сообщил режиссер проекта Райан Мерфи.
Ранее создатель теленовеллы обнародовал название новой части картины. "Двойной сеанс" – под таким заглавием будет выходить десятый сезон. В новых эпизодах покажут сразу две истории. Одна, как рассказал Мерфи, будет сосредоточена "на берегу моря", другая – "на песке".
Как писали "Дни.ру", не так давно к съемочной группе сериала "Американская история ужасов" присоединилась звезда культового фильма "Один дома" Маколей Калкин. 40-летний актер встал на путь истинный после долгих лет употребления наркотиков и алкоголя. Сегодня завязавший Калкин пытается реанимировать карьеру. Работа у Райана Мерфи – отличный шанс для Маколея Калкина.
Отметим, что Маколей и его коллеги должны были приступить к съемкам десятого сезона еще в 2020 году. Работу пришлось заморозить из-за пандемии коронавируса. Работа на площадке проекта закипела лишь недавно.
Отметим, Кайя Гербер родилась в браке супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Ренди Гербера. У девушки есть старший брат Пресли Гербер – ему 21 год, он тоже манекенщик. Кайя Гербер впервые вышла на подиум в десять лет. Она участвовала в детском показе Versace. Как будут складываться отношения благополучной во всех отношениях Кайи Гербер с другими артистами "Американской истории ужасов", в частности с наркоманом Маколеем Калкиным, покажет время.
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