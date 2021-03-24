Невероятно красивая дочь Синди Кроуфорд спуталась с наркоманом Маколеем Калкиным

19-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд решила попробовать себя в кинематографе. Кайя Гербер снимется в новом сезоне сериала "Американская история ужасов". Немногим ранее к картине присоединился завязавший с запрещенными веществами актер Маколей Калкин.

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