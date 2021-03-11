Превратившую квартиру в наркопритон звезду фильма "Один дома" сняли на пляже в шубе

В Сети появился свежий снимок звезды фильма "Один дома". 40-летнего Маколея Калкина не сразу узнали.

Актер прославился в 90-е работой в фильме "Один дома". Роль Кевина Маккаллистера подарила юному артисту номинацию на "Золотой глобус", внушительный гонорар – сто тысяч долларов и мировую известность. Калкину пророчили невероятное будущее в кино, однако, снявшись еще в паре картин, он надолго пропал с экранов.

В середине 2000-х стало известно, что звезда фильма "Один дома" зависима от алкоголя и наркотиков. Тогда полицейский патруль нашел в машине актера травку и рецептурные препараты, а спустя некоторое время Маколей оказался в больнице с передозировкой.

В 2012 году известный американский таблоид National Enquirer опубликовал скандальный материал о Калкине. Авторы статьи утверждали, что актер сидит на тяжелых препаратах, а свою квартиру на Манхэттене он превратил в наркопритон. Более того, сообщалось, что исполнитель роли Кевина Маккаллистера проживет не более полугода. К счастью, актер и ныне здравствует.

В прошлом, 2020 году поклонники фильма "Один дома" наконец услышали хорошие новости о Маколее Калкине. Артист смог взять себя в руки, завязал с вредными привычками и стал активно общаться в социальных сетях. Кроме того, актер подписал контракт с создателями сериала "Американская история ужасов". Сейчас Калкин снимается в десятом сезоне проекта.

Накануне режиссер сериала Райан Мерфи опубликовал фото с площадки ленты. На снимке Маколей Калкин запечатлен под руку с актрисой Лесли Гроссман. Звезды позируют на пляже в шубах. "Сюда грядет что-то зловещее", - подписал кадр Мерфи. Вид актеров, гуляющих в теплой одежде по залитому солнцем золотому песку, вызвал у фанатов сериала недоумение.