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Молодая актриса ответила на интерес принца Гарри

Молодая актриса ответила на интерес принца Гарри

Принц Гарри. Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Актриса Эмма Коррин сыграла принцессу Диану в новом сезоне сериала "Корона". Артистка польщена вниманием принца Гарри к телепроекту.
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Эмма Коррин поблагодарила монаршего отпрыска за добрые слова в адрес картины. Тот факт, что принц Гарри и его жена Меган Маркл смотрели сериал "Корона", многого стоит, считает артистка.

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Коррин счастлива от того, что была убедительной в роли принцессы Дианы. 25-летней актрисе удалось продемонстрировать чувствительность натуры невестки королевы и Гарри отметил это.

Другая звезда сериала "Корона" Джиллиан Андерсон считает, что внук британской королевы объективен в суждениях. По мнению актрисы, принц Гарри верно понял основной посыл проекта. Сценаристы пытались показать, что долг для монарха выше семьи и чувств.

Напомним, на днях в США состоялась церемония награждения премии "Золотой глобус". Эмма Коррин получила заветную статуэтку в номинации "Лучшая женская роль в драматическом телесериале". Наградой была отмечена работа артистки в сериале "Корона".

Как писали "Дни.ру", на днях принц Гарри рассказал, что смотрел сериал основанный на истории его семьи. Монарший отпрыск отметил, что лента ему понравилась. По словам внука королевы, истории в «Короне» не обладают абсолютной достоверностью, между тем правильно передают то, какое давление оказывается на обитателей августейшего дома.

Отметим, принц Гарри, судя по всему, единственный из членов семьи Елизаветы II, кто остался доволен сериалом "Корона". Четвертый сезон телепроекта наделал шума в Букингемском дворце.

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Автор: 2 марта 2021, 16:29 Источник: People ✓ Надежный источник
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