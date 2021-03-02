"Яд быстро поразил все внутри": звезда "Кухни" сообщила о мучительной смерти члена семьи

Знаменитость сейчас находится на Шри-Ланке. Там у возлюбленного Екатерины Кузнецовой свой бизнес – школа серфинга. В личном микроблоге звезда «Кухни» сообщила, что кошечка Фрося, в которой она души не чаяла и считала членом семьи, скончалась.
На днях Фрося почувствовала недомогание. Екатерина отвезла животное к ветеринару, который назначил капельницы, уколы и таблетки. Кузнецова четко выполняла все предписания врача, однако питомцу становилось все хуже. Накануне ночью Фрося умерла в муках.
По словам звезды сериала «Кухня», ее кошка скончалась от яда, какого-то насекомого. Возможно, Фрося проглотила опасную букашку во время игры, либо животное укусили. К сожалению, на Шри-Ланке это частое явление. Кошек губит любопытство.
«Яд, который попал в ее организм, очень быстро поразил все внутри, особенно печень», – поведала Екатерина Кузнецова.
Вспоминая о любимице актриса не может сдержать слез. Звезда «Кухни» благодарит родных, друзей и поклонников, которые присылают ей слова поддержки и утешения. «Я до последнего надеялась на чудо, что мы сможем побороть эту болезнь, этот яд, но он оказался сильнее. Ничего не поделать», – отметила Екатерина Кузнецова.
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