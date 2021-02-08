Упитанная девушка в очках: актрису Юлию Снигирь с трудом узнали

Актрису не узнали на архивных фото. Юлия Снигирь заметно преобразилась.

Шесть лет назад знаменитость снималась в картине Анны Меликян "Про любовь". По словам Юлии Снигирь, эта роль была очень важна для ее карьеры. Актриса благодарна режиссеру за проявленное тогда доверие и поддержку.

8 февраля Анна Меликян празднует 45-летие. В личном микроблоге Снигирь поздравила режиссера.

Пост актриса сопроводила серией снимков с бэкстейджа картины "Про любовь". В упитанной девушке в очках поклонники не сразу узнали Снигирь.

"Юля, вам идут эти щечки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прелесть! Такая настоящая!", "Такие щечки. Вы и кругленькая красивая. В фильме ВЕЛИКАЯ. Я сначала даже и не поняла, что это были вы", "румяный такой птиц Снигирь, совсем малядой", "Юля, Вы тут какая-то другая)) Но как всегда, супер!", "Боже! Я только сейчас поняла, что это ты!", "Юля, я Вас не узнала", "Вам очень шло быть пупсиком", – признались подписчики актрисы.

Отметим, что за последние годы Юлия Снигирь заметно преобразилась. Знаменитость сбросила вес. По словам актрисы, от лишних килограммов она избавилась, изменив рацион. Юлия начала отдавать предпочтение здоровой пище. Звезда кино и сериалов стала частым гостем в спортивном зале. Недавно Снигирь похвасталась, что нарастила мышцы. Актриса полюбила отжимания, выпады и приседания.