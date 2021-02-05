Выдрала волосы, оставила шрамы: жена актера сериала "Склифосовский" отлупила любовницу-аферистку

В начале декабря актер оставил супругу Елену Волобуеву, с которой прожил более 30 лет, и молча ушел из дома. Спустя время выяснилось, что артист съехался с любовницей, которая является ровесницей его дочери Ксении.
Звезда серила "Склифосовский" собирается расторгнуть брак, чтобы создать семью с новой пассией, 36-летней Елизаветой Сорочинской. Избранница Волобуева ждет ребенка. Сергей хочет приобрести жилье для будущего малыша. Он надеется, что зазноба родит ему сына.
Елена Волобуева очень страдает из-за предательства мужа. Пока еще законная супруга звезды сериала "Склифосовский" считает, что Елизавета Сорочинская – аферистка. Дескать, девушка позарилась на деньги Сергея. Не так давно Волобуев и его жена продали недвижимость в Ростове, чтобы купить жилплощадь в Москве. На счету артиста на данный момент хранятся 16 миллионов рублей. Елена полагает, что Елизавета беременна вовсе не от ее мужа. Более того, по словам Волобуевой, соперница запугивала ее и требовала деньги для малыша.
В шоке от происходящего находится дочь Волобуевых. Ксения была уверена, что у ее родителей идеальный брак.
Елизавета Сорочинская отрицает обвинения в вымогательстве. Любовница звезды серила "Склифосовский" рассказала, что однажды пыталась поговорить с Еленой Волобуевой, но это не привело ни к чему хорошему. Жена знаменитости набросилась на нее с кулаками при свидетелях. "Она мне серьезно выдрала волосы, остался шрам", – пожаловалась Елизавета в эфире программы "На самом деле" на Первом канале.
Эксперт телепрограммы Роман Устюжанин подтвердил заявление любовницы артиста о драке. Узнать правду о беременности Елизаветы Сорочинской не удалось, так как та отказалась от тестирования на детекторе лжи.
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